Nell’ambito dell’evento “Luoghi di lavoro che promuovono salute: la Rete WHP si presenta”, svoltosi oggi presso la Sala Tirreno della Regione Lazio e realizzato nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 4 ha ricevuto, anche per quest’anno, l’attestato di riconoscimento di “Luogo di lavoro che promuove salute”.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito in virtù dell’impegno profuso dall’Azienda nell’attuazione delle buone pratiche previste dal programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute”, finalizzate alla diffusione di corretti stili di vita, alla tutela del benessere psicofisico dei lavoratori e alla promozione della salute negli ambienti di lavoro.

Asl Roma 4 confermata “luogo di lavoro che promuove salute”

«Questo riconoscimento – dichiarano la Direttrice Generale Rosaria Marino e la Direttrice Sanitaria Aziendale Cristiana Bianchini – conferma l’attenzione e l’impegno costante della nostra Azienda nella promozione della salute. Un risultato reso possibile anche grazie al prezioso supporto e all’attività di coordinamento della referente aziendale del Servizio PreSAL, Dott.ssa Angela Anna Cramarossa, che ha accompagnato e sostenuto il percorso di adesione e sviluppo del programma. Proseguiremo con determinazione il percorso intrapreso, consolidando i risultati raggiunti e promuovendo nuove iniziative volte al conseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi, nella convinzione che la salute e il benessere dei lavoratori rappresentino un valore strategico per la qualità dei servizi erogati e per la crescita dell’intera organizzazione.