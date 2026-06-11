Ladispoli: cerimonia di inizio lavori per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni

Pale pronte per dare avvio ai lavori di costruzione di una nuova chiesa Venerdì 12 giugno alle ore 18:00 si terrà la cerimonia di inizio lavori per la costruzione della prima casa di riunione de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni a Ladispoli, in Via Tommaso Marinetti a Ladispoli.

I fedeli di questa confessione cristiana si riuniscono da anni in un locale in affitto a Via La Spezia. La crescita del numero dei membri della Chiesa in città ha reso necessaria la costruzione di un nuovo edificio il cui progetto prevede anche un parcheggio e un campo per attività sportiva. Alla presenza del Sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, la cerimonia segnerà l’inizio dei lavori di costruzione di quella che non sarà soltanto una chiesa ma anche un luogo aperto alla cittadinanza.

La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, infatti, offre alla cittadinanza gratuitamente corsi di conversazione in inglese, corsi per la preparazione per un lavoro migliore, corsi per avviare un’attività in proprio, gruppi di sostegno per il recupero dalle dipendenze, oltre che attività di svago e culturali infrasettimanali.

All’evento verrà mostrato il rendering del progetto. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni conta circa 18 milioni di membri in tutto il mondo sparsi tra 33.000 congregazioni e con circa 400 templi (in funzione, in costruzione o annunciati). In Italia ci sono circa 100 congregazioni sparse su tutto il territorio in altrettante case di riunione.

L’unico tempio italiano si trova a Roma, in Via di Settebagni (di fronte al centro commerciale Porta di Roma). Molto attivi nel sociale, i membri de La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni digiunano una volta al mese e donano l’equivalente di quanto non speso per aiutare chi è in difficoltà tramite la collaborazione con organizzazioni umanitarie internazionali.