Ladispoli, sette minorenni salvati in mare tra Torre Flavia e Marina di San Nicola

Foto generata con l’AI

Sette minorenni sono stati salvati, in questo weekend, lungo il litorale di Ladispoli, dopo essersi trovati in difficoltà a causa delle onde e delle forti correnti. Il primo intervento è avvenuto a Torre Flavia, dove un ragazzo di 14 anni è stato trascinato oltre la barriera dei frangiflutti. A raggiungerlo e riportarlo a riva è stato Nicholas Schiavi, bagnino del Gotha Beach. Il giovane, provato ma illeso, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Poco più tardi, nelle acque davanti al Circolo Velico di Marina di San Nicola, altri sei minorenni sono stati sorpresi dalla corrente e non sono più riusciti a rientrare autonomamente. A soccorrerli sono stati i bagnini Karim Laouar e Tommaso Chiappini, insieme al surfista Marco Gregori. Utilizzando anche una tavola da surf, i tre hanno raggiunto il gruppo e riportato tutti i ragazzi sulla spiaggia. Soltanto uno di loro avrebbe riportato lievi escoriazioni. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto di Ladispoli-San Nicola e il personale sanitario del 118, che ha effettuato gli accertamenti sui giovani coinvolti.

Due episodi fortunatamente conclusi senza gravi conseguenze, ma che ricordano ancora una volta quanto sia importante non sottovalutare le condizioni del mare. Rispettare le segnalazioni di pericolo e seguire le indicazioni degli assistenti alla balneazione.