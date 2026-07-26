Ladispoli, incendio di sterpaglie in via Helsinki. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni

Foto generata con l’AI

Un incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Helsinki, a Ladispoli. Alimentate dal forte vento, le fiamme si sono avvicinate a diverse abitazioni, provocando momenti di apprensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, impegnati nelle operazioni di spegnimento rese particolarmente difficili dalle raffiche di vento. Nell’area sono bruciati sterpaglie, rifiuti e altro materiale presente sul terreno.

Il fumo, spinto dal vento verso l’Aurelia, ha suscitato numerose segnalazioni. Dopo circa un’ora i Vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente, raggiungendo le abitazioni vicine.