 
Ladispoli

Ladispoli, incendio di sterpaglie in via Helsinki. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni

26 Luglio 2026





Ladispoli, incendio di sterpaglie in via Helsinki. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni

Ladispoli, incendio di sterpaglie in via Helsinki. Le fiamme hanno minacciato le abitazioni
Foto generata con l’AI

Un incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio di oggi in via Helsinki, a Ladispoli. Alimentate dal forte vento, le fiamme si sono avvicinate a diverse abitazioni, provocando momenti di apprensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Cerveteri, impegnati nelle operazioni di spegnimento rese particolarmente difficili dalle raffiche di vento. Nell’area sono bruciati sterpaglie, rifiuti e altro materiale presente sul terreno.

Il fumo, spinto dal vento verso l’Aurelia, ha suscitato numerose segnalazioni. Dopo circa un’ora i Vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme e a impedire che l’incendio si propagasse ulteriormente, raggiungendo le abitazioni vicine.