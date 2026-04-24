Operazione congiunta di Polizia, Polfer e Polizia Metropolitana: allontanamenti immediati e verifiche serrate nelle aree ferroviarie e sulle principali arterie cittadine.



Pomeriggio di controlli intensivi sul litorale nord di Roma quello di ieri, dove le forze dell’ordine hanno dato vita a un’operazione straordinaria tra Ladispoli e Cerveteri, concentrando l’attenzione soprattutto nelle stazioni ferroviarie e nelle zone considerate più sensibili.

Blitz sicurezza tra Ladispoli e Cerveteri: controlli nelle stazioni e oltre 200 identificati

Il dispositivo, coordinato dal Commissariato di Ladispoli con il supporto della Polizia Ferroviaria e della Polizia Metropolitana, ha portato all’identificazione di oltre 200 persone. Le verifiche si sono focalizzate in particolare sugli scali di Ladispoli-Cerveteri e Cerenova, dove sono stati adottati diversi provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di comportamenti incompatibili con il decoro e la sicurezza degli spazi pubblici.

All’interno delle stazioni, l’attività della Polfer ha puntato a contrastare fenomeni come bivacchi e microcriminalità, con interventi immediati per garantire la libera fruizione delle aree da parte dei pendolari. Le misure adottate prevedono non solo sanzioni economiche, ma anche l’obbligo di lasciare gli spazi ferroviari.

Parallelamente, i controlli sono stati estesi anche alla viabilità urbana di Cerveteri, con posti di blocco e pattugliamenti mirati lungo le principali strade cittadine. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la percezione di sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità diffusa.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di presidio del territorio, improntata alla linea della tolleranza zero, con l’intento di restituire ordine e vivibilità a residenti e viaggiatori.