Ladispoli, maxi sciame di 70mila api in via Torino: l’intervento di Fareambiente salva la colonia

Emergenza in un condominio del centro per un enorme raggruppamento di insetti entrato nel cassone della serranda. Necessaria una doppia operazione per mettere in sicurezza residenti e impollinatori.

LADISPOLI – Una mattinata di grande apprensione si è vissuta in via Torino a Ladispoli, dove gli inquilini di un appartamento hanno segnalato la presenza massiccia di migliaia di api a ridosso di una finestra. La situazione ha richiesto l’attivazione immediata dei volontari di Fareambiente Ladispoli, intervenuti per gestire uno sciame di proporzioni insolite che aveva destato allarme in tutto lo stabile.

La cronaca dell’intervento

Le operazioni sono iniziate all’alba con il supporto di un apicoltore specializzato, figura essenziale per garantire che il recupero avvenisse senza rischi per le persone e nel pieno rispetto degli insetti. Nonostante un iniziale esito positivo, la complessità della situazione ha richiesto un secondo passaggio operativo.

Il raggruppamento, composto inizialmente da circa 40mila esemplari, si è spostato rapidamente: dopo essersi posate sulla parte esterna della finestra, le api sono riuscite a penetrare all’interno dell’abitazione attraverso il “celino” della serranda.

I numeri dell’emergenza

Secondo quanto riportato dal presidente dell’associazione, Piero Ciancamerla, lo sciame ha raggiunto dimensioni impressionanti, arrivando a contare complessivamente oltre 70mila esemplari. Una massa critica che ha trasformato l’operazione in un intervento tecnico di alta precisione, rendendo necessario monitorare il sito per evitare che la colonia si disperdesse o subisse danni.

Tutela della biodiversità

L’obiettivo finale, oltre alla messa in sicurezza dell’area urbana, è stato il trasferimento degli impollinatori in un ambiente idoneo. Trattandosi di animali fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema, i volontari hanno sottolineato l’importanza di non ricorrere a metodi drastici, ma di affidarsi sempre a professionisti capaci di preservare la vita della colonia. L’episodio di via Torino conferma l’efficacia del connubio tra segnalazione dei cittadini e intervento tempestivo dei volontari sul territorio.