Cerveteri, stasera la messa di ringraziamento per il decimo anniversario dell’ordinazione episcopale del vescovo Gianrico Ruzza

La comunità ecclesiale delle Diocesi di Porto-Santa Rufina e di Civitavecchia-Tarquinia si prepara a celebrare un importante momento di fede e gratitudine. Mercoledì 11 giugno, alle ore 19.00, presso la Parrocchia Santissima Trinità di Cerveteri, si terrà la Santa Messa di ringraziamento per il decimo anniversario dell’ordinazione episcopale del vescovo Gianrico Ruzza.
L’evento rappresenta un’occasione speciale per ripercorrere dieci anni di ministero episcopale caratterizzati dall’impegno pastorale, dalla vicinanza alle comunità e dalla costante attenzione ai temi della solidarietà, dell’accoglienza e dell’evangelizzazione.
La celebrazione si svolgerà nella chiesa della Santissima Trinità, in via Fontana Morella 56, a Cerveteri, e vedrà la partecipazione di fedeli, sacerdoti, religiosi e rappresentanti delle istituzioni dei territori delle due diocesi guidate dal vescovo Ruzza.
Il motto episcopale “Servo Tua Veritas”, che accompagna il cammino pastorale del presule sin dalla sua ordinazione, sarà il filo conduttore di una serata all’insegna della preghiera e del ringraziamento per il servizio svolto in questi anni alla guida delle comunità diocesane.
L’anniversario costituisce inoltre un momento significativo per rinnovare il legame tra il vescovo e i fedeli, in uno spirito di comunione e condivisione che continua a caratterizzare il suo ministero pastorale.
La celebrazione è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’opportunità per partecipare a un evento di particolare rilevanza per la vita religiosa del territorio.