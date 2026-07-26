L’intervento dei Vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere le strutture vicine. Nessuna persona è rimasta ferita

Santa Marinella, incendio in un capanno. Distrutto anche un trattore.

Foto generata dall’AI

Un incendio ha distrutto un capanno adibito a ricovero degli attrezzi in via Giusti, a Santa Marinella. L’allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A e il pickup 4×4 17. Al loro arrivo le fiamme, ormai molto alte, avevano avvolto l’intera struttura e un trattore custodito al suo interno.

I Vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio su più fronti, riuscendo in breve tempo a spegnere le fiamme. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area. La rapidità dell’intervento ha evitato che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Non si sono registrati feriti.