 
Santa Marinella

Santa Marinella, incendio in un capanno. Distrutto anche un trattore

26 Luglio 2026





L’intervento dei Vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di raggiungere le strutture vicine. Nessuna persona è rimasta ferita

Santa Marinella, incendio in un capanno. Distrutto anche un trattore.

Santa Marinella, incendio in un capanno. Distrutto anche un trattore
Foto generata dall’AI

Un incendio ha distrutto un capanno adibito a ricovero degli attrezzi in via Giusti, a Santa Marinella. L’allarme è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Civitavecchia con l’equipaggio della 17A e il pickup 4×4 17. Al loro arrivo le fiamme, ormai molto alte, avevano avvolto l’intera struttura e un trattore custodito al suo interno.

I Vigili del fuoco hanno attaccato l’incendio su più fronti, riuscendo in breve tempo a spegnere le fiamme. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intera area. La rapidità dell’intervento ha evitato che il rogo si propagasse alle strutture vicine. Non si sono registrati feriti.