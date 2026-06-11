Al Forte Michelangelo un confronto tra enti e istituzioni sui temi della legalità, della trasparenza e della collaborazione al servizio dei cittadini

Ladispoli, l’assessore Frappa presente al convegno “Le istituzioni al servizio del territorio” organizzato dalla Guardia Costiera di Civitavecchia –

Il Comune di Ladispoli ha partecipato questa mattina al convegno “Le Istituzioni al Servizio del Territorio”, promosso dalla Direzione Marittima del Lazio e dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia presso il suggestivo scenario del Forte Michelangelo.

A rappresentare l’Amministrazione comunale era presente l’Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, Margherita Frappa, che ha preso parte all’importante momento di confronto dedicato al dialogo tra istituzioni e comunità, con particolare attenzione ai temi della legalità, della trasparenza e della collaborazione tra enti.

«In un tempo in cui le sfide che le comunità si trovano ad affrontare sono sempre più complesse – ha dichiarato l’Assessore Margherita Frappa – nessuna istituzione può agire efficacemente da sola. È fondamentale rafforzare la sinergia tra enti, promuovendo una cultura della collaborazione, della condivisione delle responsabilità e della cooperazione istituzionale. Solo attraverso un lavoro comune, fondato sul rispetto dei ruoli e sulla condivisione degli obiettivi, è possibile fornire risposte concrete ed efficaci ai bisogni dei cittadini e contribuire alla crescita armoniosa dei nostri territori».

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento alla Guardia Costiera di Civitavecchia e alla Procura della Repubblica per aver promosso un’iniziativa di grande valore istituzionale.