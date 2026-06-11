Palestre scolastiche di Cerveteri, pubblicato l’avviso per la concessione d’uso alle associazioni

Si potrà presentare domanda entro le ore 12:00 di lunedì 22 giugno: sul sito istituzionale dell’Ente la modulistica completa

È disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cerveteri l’avviso pubblico per la concessione di autorizzazioni d’uso delle palestre comunali di pertinenza scolastica per la stagione sportiva 2026/2027.

Il bando è rivolto a tutte le Società o Associazioni sportive senza fine di lucro, iscritte all’albo delle Associazioni Comunali.

Si potrà presentare domanda entro le ore 12:00 di lunedì 22 giugno presso l’Ufficio Protocollo sito all’interno del Parco della Legnara. La domanda, potrà essere presentata anche tramite PEC all’indirizzo [email protected]. Non saranno ammesse domande che perverranno per posta elettronica semplice.

“Come ogni anno, anche quest’anno abbiamo pubblicato questo avviso che ci consente di fornire un luogo alle tante realtà sportive di Cerveteri che pur svolgendo un ruolo sociale e aggregativo importantissimo per la nostra comunità non dispongono di infrastrutture e impianti di proprietà dove accogliere i ragazzi – ha dichiarato l’Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – in particolar modo, l’avviso darà priorità in primis alle realtà prive di proprie strutture, e a seguire a quelle che avranno anche un fine sociale, quali l’inclusività, l’accessibilità a persone con disabilità e persone appartenenti a categorie protette o con disagio economico”.

“Le palestre scolastiche interessate dal bando – aggiunge l’Assessore Parroccini – sono quelle dell’Istituto Giovanni Cena di via Settevene Palo n.338, e poi le palestre dei plessi scolastici di viale dei Tirreni e via Castel Giuliano a Cerenova, di via Scarlatti a Valcanneto e della scuola della Piazza di Borgo San Martino. Requisiti fondamentali per l’ammissione, sono la consegna da parte delle associazioni interessate dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione, qualora non sia già in possesso dell’Ente, l’atto di organizzazione della stessa, attestazione dell’affiliazione alla Federazione di competenza e non essere, a qualsiasi titolo, in debito con l’Amministrazione comunale di Cerveteri”

La modulistica completa è disponibile sull’albo pretorio del sito www.comune.cerveteri.rm.it. Chiarimenti possono essere richiesti tramite e-mail a [email protected] oppure telefonicamente al numero 0689630204