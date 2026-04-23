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Ladispoli, pronti i nuovi scuolabus per un servizio più efficiente e sicuro

23 Aprile 2026





L’Amministrazione comunale di Ladispoli annuncia con grande soddisfazione l’arrivo di otto nuovi scuolabus destinati al servizio di trasporto scolastico cittadino. Un investimento importante, di circa un milione e trecentomila euro, che conferma l’impegno concreto dell’Amministrazione Grando verso le famiglie, gli studenti e la qualità dei servizi pubblici.

L’evento ufficiale di presentazione si terrà giovedì 30 aprile, dalle ore 10 alle ore 14, in piazza Falcone, a pochi passi dalla sede comunale e dalle scuole. Durante la giornata sarà possibile visionare i nuovi mezzi, scoprirne le caratteristiche e partecipare a una sorta di open day, salendo a bordo per testarne direttamente qualità e funzionalità.

Moderni e dotati delle più avanzate tecnologie in termini di sicurezza e comfort, i nuovi mezzi rappresentano un significativo passo avanti nel miglioramento del servizio: maggiore affidabilità, minore impatto ambientale e standard elevati per garantire ai più giovani un viaggio sereno ogni giorno.

Quattro degli otto scuolabus sono inoltre dotati di pedana per il trasporto di persone con disabilità, a conferma dell’attenzione verso l’inclusione.

“Si tratta di un risultato che ci rende orgogliosi – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – perché testimonia una visione chiara: investire nei servizi essenziali significa investire nel futuro della nostra comunità. I nostri studenti meritano il meglio: i nuovi scuolabus sono un segnale concreto di attenzione e crescita”.

“Come Amministrazione – aggiunge il primo cittadino – continuiamo a lavorare per migliorare i servizi ai cittadini anche con il fondamentale contributo di Flavia Servizi”.

“I nuovi scuolabus – sottolinea l’amministratore unico di Flavia Servizi, Stefano Proietti – sono dotati di dispositivi tecnologici di ultima generazione in grado di garantire standard elevati di comfort, efficienza e soprattutto sicurezza a tutela degli studenti e del nostro personale, rappresentando una ulteriore conferma della sinergia tra la società partecipata e l’Amministrazione Comunale finalizzata al miglioramento dei servizi ai cittadini. I mezzi entreranno subito in servizio e stiamo lavorando per l’introduzione a breve, anche del trasporto degli alunni delle scuole medie, per andare incontro alle richieste e alle esigenze di tante famiglie”.