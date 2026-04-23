Al Cantiere Teatrale di Roma, in scena “Aiutami”, un dramma intimo tra cura e dipendenza

C’è una parola che usiamo tutti i giorni, una di quelle che sembrano semplici e invece possono contenere un mondo intero: “Aiutami”. Dentro ci può stare la cura, ma anche la fragilità. La vicinanza, ma pure la dipendenza. Ed è proprio da qui che parte “Aiutami”, lo spettacolo firmato da Benedetta Ferrelli, in scena a Roma al Cantiere Teatrale.

Al centro della storia ci sono Valentino e sua madre Isa. Vivono in una casa ferma, quasi sospesa. Dove il tempo sembra non passare mai davvero. Un’esistenza fatta di silenzi, abitudini e ricordi che si mescolano, fino a diventare quasi indistinguibili. Un equilibrio precario, che regge finché nelle loro vite non arriva Sirio. È lui a portare movimento, energia, imprevisto. Sirio aiuta, o almeno tenta di farlo. Sistema le cose, cucina, resta. Ma proprio quei gesti, che dovrebbero aggiustare, finiscono per incrinare ancora di più ciò che sembrava già fragile. Ogni presenza apre una crepa. Ogni tentativo di avvicinarsi fa emergere qualcosa che era rimasto nascosto troppo a lungo.

Aiutami si muove così su un filo sottile, tra ironia e tensione. Tra momenti più leggeri e cadute improvvise. E racconta di un incontro in cui nessuno è davvero protetto. Perché chiedere aiuto significa scoprirsi, mentre offrirlo può diventare un modo per non sparire. Alla fine, resta una domanda, semplice solo in apparenza, ma capace di attraversare tutto lo spettacolo: chi sta davvero chiedendo aiuto?

Lo spettacolo andrà in scena al Cantiere Teatrale di Circonvallazione Gianicolense 307 nei seguenti giorni:

saba to 25 aprile alle 21

domenica 26 aprile alle 18

sabato 2 maggio alle 21

domenica 3 maggio alle 18

Per informazioni sono indicati il numero 329 8599604 e l’indirizzo [email protected].