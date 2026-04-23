Basket Ladispoli, via libera al Voucher Sport 2026: un’opportunità unica per le famiglie

La società BKL inserita tra gli enti autorizzati da Regione Lazio e Sport e Salute. A disposizione 1.000 posti per garantire lo sport a tutti i ragazzi del territorio.

LADISPOLI – La BKL Basket Ladispoli comunica ufficialmente di essere stata inserita tra gli enti sportivi autorizzati da Regione Lazio e Sport e Salute per l’erogazione del Voucher Sport 2026. Si tratta di un’opportunità significativa per le famiglie del territorio, resa possibile grazie alla disponibilità di 1.000 posti, un numero unico nel panorama locale.

Un impegno concreto per l’inclusione

In linea con la propria missione educativa e sociale, la BKL ha scelto di garantire un accesso ampio e non selettivo, con l’obiettivo di non lasciare indietro nessuna famiglia. Per i nuclei che non dispongono ancora dell’attestazione ISEE, la società ha inoltre previsto un supporto dedicato attraverso i CAF convenzionati.

Chi può richiedere il contributo

Il bando è rivolto alle famiglie con ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e i 18 anni e con un ISEE fino a 50.000 euro. È possibile richiedere fino a tre voucher per ciascun nucleo familiare, per un valore massimo del contributo pari a 500 euro per ogni ragazzo.

Come utilizzare il voucher presso la BKL

Il contributo potrà essere utilizzato direttamente presso la società con due modalità:

Come sconto sulla quota di iscrizione;

sulla quota di iscrizione; Come copertura totale del corso, in base alla categoria di appartenenza.

In numerosi casi, questa agevolazione consente alle famiglie di accedere all’attività sportiva senza dover sostenere costi aggiuntivi.

Scadenze e contatti

Le domande devono essere presentate entro il 13 maggio, salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili. Data l’alta affluenza prevista, si invita la cittadinanza a procedere con tempestività. Il bando ufficiale è consultabile sul portale: https://bandi.sportesalute.eu.

Per assistenza nella procedura di richiesta o per ulteriori informazioni, la società è disponibile ai seguenti contatti: