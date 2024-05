Cerveteri, si riparte con ambizioni e progetti

Il dg Discepolo: “Io per primo ho fatto degli errori, chiedo scusa ai tifosi. Ora vogliamo dare grandi soddisfazioni”

L’obiettivo per la prossima stagione, qualunque sia la categoria è di portare in squadra molti ragazzi di Cerveteri, per dare continuità al progetto e creare un importante senso di appartenenza.

“Non abbiamo ancora smaltito la brutta retrocessione – ha detto il dg Discepolo – E’ chiaro che noi per primi ci siamo assunti le responsabilità, auto criticandoci perché alcune azioni, soprattutto nel costruire la squadra, sono da addebitare esclusivamente a delle nostre scelte, che si sono rivelate perdenti. Ai tifosi, i quali ci hanno dimostrato affetto e vicinanza, promettiamo il massimo impegno per ritornare in Promozione, campionato che meritiamo di disputare per blasone e utenza. Attenderemo notizie sul ripescaggio per il quale siamo fiduciosi, anche se, ad oggi, dobbiamo pensare al fatto che siamo in Prima categoria. A giorni mi incontrerò con il diesse Gnazi e la proprietà per fare un’analisi sulle prospettive della prossima stagione”.