Spartiacque nella storia dell’espansionismo di Roma antica: la spiegazione di “Flipped Prof”

L’antica città etrusca di Veio rivive in 3D grazie a Marco Mellace –

di Marco Di Marzio

L’antica città etrusca di Veio rivive in 3D grazie a Marco Mellace

Spartiacque nella storia dell’espansionismo della Roma del periodo imperiale, l’antica Veio rivive in 3D grazie all’opera condotta da Marco Mellace. Attraverso colui conosciuto in tutto il mondo con il soprannome di “Flipped Prof”, per il suo modo di intendere tecnologicamente la didattica multidisciplinare, infatti, l’antica città etrusca, il cui sito archeologico è posto a nord della Capitale, mediante i moderni ritrovati dell’informatica torna alla luce in tutto il suo splendore. Nella vita insegnante di sostegno presso l’Iss Luca Paciolo di Bracciano, il Professore ha voluto scambiare due parole con chi scrive, così da poter meglio conoscere il lavoro multimediale compiuto.

La ricostruzione 3D di Veio – dichiara intervistato Marco Mellace – comprende tutta la città, distribuita lungo il pianoro, sito dell’antica città etrusca e un’area extraurbana ove era ubicato il santuario del Portonaccio e la Tomba “Campagna”, che prende il nome dal marchese Campana che l’avrebbe scoperta per primo.

Destinata a studenti e appassionati di storia – prosegue il Professore – , la ricostruzione 3D è possibile vederla sul mio canale YouTube “Flipped Prof”dove sono presenti diversi filmati. In questi giorni inoltre, in diverse sale cinematografiche, viene proiettato il film prodotto da Domenico Parisse, dal titolo “Il Crèmera nelle terre di Veio, che sarà proposto anche a Roma il 1° giugno, giorno nel quale su invito mi recherò ad assistere alla proiezione e intervenire nel merito del lavoro da me effettuato.

Marco Mellace

Le emozioni che si provano nell’averla riportata alla luce in 3D sono moltissime e profonde – spiega in conclusione Mellace – , Veio è stata il crocevia della storia antica del mondo, la città rappresenta la prima importante conquista di Roma, che dopo 500 anni arriverà ad avere il grande impero conosciuto dall’uomo. Se per l’Ara Pacis, ultimo lavoro portato a compimento, la dedica è nei riguardi della città di Roma, Veio la dedico a tutti coloro che mi supportano nella mia opera di ricostruttore 3D. Se per Tarquinia mi sono avvalso di importanti collaboratori come Francesco Galluccio e Marco Di Marzio, nella ricostruzione 3D di Veio, oltre che del supporto dello stesso Galluccio, il traguardo è stato reso possibile grazie anche a Michele Damiani, visibile su 8 video riportati su YouTube.