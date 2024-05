Slow Food Lazio a difesa dell’ecosistema: oggi la Festa del Riccio di Mare 2024

A Santa Marinella si è celebrata la biodiversità marina e si sono promosse l’innovazione culinaria e il rispetto dell’ambiente

Slow Food si impegna a promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti, come parte della ricerca della prosperità e della felicità per l’umanità presente e futura, nonché per l’intera rete del vivente. Consapevole delle crisi climatiche e ambientali e delle loro conseguenze su scala economica, sociale e sanitaria, Slow Food oggi agisce attraverso i propri progetti e le proprie reti, invitando tutti a dare un segnale di speranza e a compiere scelte per il benessere individuale e collettivo. Questo approccio rispettoso dell’ecosistema è un modo per contribuire a migliorare il futuro.

La comunità Slow Food di Santa Marinella e Civitavecchia, insieme a Slow Food Costa della Maremma Laziale, e in collaborazione con altri enti, ha organizzato la Festa del Riccio di Mare 2024. Proprio oggi, nella cittadina del litorale, si è tenuto questo evento totalmente improntato alla difesa del riccio e all’informazione e che ha visto i ristoratori della costa competere in una gara innovativa: proporre la migliore ricetta alternativa ai ricci ai clienti. Questa iniziativa non solo celebra la biodiversità marina, ma anche promuove l’innovazione culinaria e il rispetto dell’ambiente.

Nel corso dell’evento è stata notevole la presentazione di Serena Federzoni e Claudio Scipione del ristorante Mylord di Civitavecchia. E poi un delizioso show cooking da parte di Fabrizio Fraschetti e un intervento illuminante sull’affumicatura del pesce da parte di Massimo Borzelli di Sapor Maris di Ladispoli.

Partner tecnico dell’evento Az Machinery.