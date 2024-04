Ladispoli: riuscito l’evento “Emozioni in concerto”, organizzato dall’Orchestra giovanile Massimo Freccia

Di scena al Teatro Vannini, il momento musicale è stato dedicato alla 71ᵃ edizione della Sagra del Carciofo Romanesco

di Marco Di Marzio

Nella tre giorni della 71ᵃ edizione della Sagra del Carciofo Romanesco di Ladispoli, caratterizzata da buona andatura dei momenti, riuscito anche “Emozioni in concerto”, organizzato dall’Orchestra giovanile Massimo Freccia, diretta dal maestro Massimo Bacci.

Dedicato alla manifestazione enogastronomica, che dal 2 aprile 1950 accompagna lo sviluppo della città balneare, con ingresso gratuito, tutto si è svolto domenica 14 aprile, all’interno della particolare cornice del Teatro Vannini di Via I. de Bescac.

Musiche di Telemann, Benedetto, Marcello, Mozart, Bartok: sotto la supervisione di Associazione Massimo Freccia, BCC Roma, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli: per il gruppo musicale, che porta il nome del celebre direttore d’orchestra italo-americano, legato al territorio, trattasi del terzo appuntamento stagionale 2024.

La nostra ambizione era quella di far provare emozioni al pubblico presente oggi, – dichiara al termine il maestro Bacci – da qui il titolo all’incontro “Emozioni in concerto”. Perché la musica è emozione. I pezzi esposti in questo pomeriggio ci hanno aiutato tantissimo a comprendere il senso vero del fare musica. Non vale la pena impegnarsi in questo settore se non si provano sensazioni come quelle che ci hanno spinto a organizzare tale evento, vibrazioni esposte in maniera esponenziale. Sentimenti prodotti da capolavori venuti fuori per meri lavori di committenza.