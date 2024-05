Trasporti: parte anche nel Lazio la Trenitalia Summer Experience 2024

Polo passeggeri gruppo FS: al via anche nel Lazio la Trenitalia Summer Experience 2024

• 960 treni del Regionale ogni giorno in circolazione sui binari laziali

• un nuovo Rock per la FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e la FL3 Roma – Viterbo

• al via TAP&Go il sistema di pagamento contactless in condivisione con Atac

• sempre più mete turistiche marine, località di montagna, città d’arte e borghi raggiungibili in treno, bus o con i servizi integrati

• nuovi collegamenti “treni+nave” e “treni+aereo”

Roma, 20 maggio 2024 – Nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo. La Summer Experience 2024 del Polo Passeggeri del Gruppo FS – composto da Trenitalia (società capofila) Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani – prende il via il 9 giugno e si arricchisce con treni di ultima generazione acquistati anche con fondi PNRR direttamente assegnati a Trenitalia. Le novità della stagione estiva sono state presentate oggi a Roma da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

“Il treno è protagonista della vita delle persone, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come luogo e spazio nel quale è possibile consolidare e diffondere una cultura comune a favore della salute, dell’inclusione e della sostenibilità. La Summer Experience di Trenitalia che presentiamo oggi, ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone”, ha affermato Stefano Cuzzilla, Presidente di Trenitalia.

“Abbiamo archiviato un anno straordinario che lascia in dote una sensibile crescita della soddisfazione espressa dai clienti in termini di qualità e affidabilità del servizio. Le molteplici iniziative intraprese in questi tre anni hanno, infatti, consentito di migliorare i risultati di customer satisfaction e tutta la nostra offerta è permeata dalla sostenibilità, che si traduce in investimenti per una flotta più giovane, in servizi intermodali che consentono di lasciare a casa l’auto e in innovazioni tecnologiche che garantiranno un’esperienza di viaggio ancora più completa e di qualità. Guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del Polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali”, ha dichiarato Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia.

Saranno 960 nei giorni feriali – 700 nei festivi – i treni del Regionale di Trenitalia in circolazione sui binari del Lazio con la Summer Experience: un’offerta giornaliera di più di 535 mila posti a sedere, per permettere a pendolari e turisti di raggiungere in maniera rapida, conveniente e sostenibile le più belle e frequentate mete regionali.

Sono tante le novità del Regionale di Trenitalia previste con l’ingresso del nuovo orario attivo dal 9 giugno:

Il Civitavecchia Express diventerà un treno ordinario veloce che effettuerà solo le fermate di Roma S. Pietro, Roma Trastevere, Roma Ostiense e Civitavecchia. Non avrà più la tariffa speciale e sarà accessibile a tutti pagando un biglietto ordinario o abbonamento.

A breve sarà possibile accedere ai varchi di Roma Termini e Fiumicino Aeroporto con la propria carta di pagamento contactless e salire a bordo del Leonardo express.

Grazie al Tap&Tap del Regionale Trenitalia, il sistema che permette di acquistare il biglietto direttamente avvicinando in modalità contactless la propria carta di pagamento o lo smartphone abilitato ai validatori disponibili in stazione, si accede velocemente al Leonardo Express: in attivazione sia a Fiumicino Aeroporto, sia a Roma Termini. Altra novità è la possibilità di accedere ai treni dell’area metropolitana di Roma con un biglietto o abbonamento acquistato tramite TAP&Go, il sistema di pagamento contactless in condivisione con Atac.

Grazie alla partnership con Grimaldi Lines dal 1° giugno è possibile acquistare in un’unica soluzione, sui canali Trenitalia e nelle agenzie, il biglietto treno+nave e raggiungere comodamente le mete turistiche della Sicilia e della Sardegna.

È già in circolazione sulla FL1 Orte – Fiumicino Aeroporto e sulla FL3 Roma – Viterbo il ventesimo treno Rock a 6 casse previsto dal Contratto di Servizio con la Regione Lazio.Tornano i treni del mare per raggiungere da Roma il litorale laziale nei fine settimana e festivi:

 1 nuovo treno il sabato e 6 nuovi treni nei festivi sulla FL5 Roma Termini – Civitavecchia

 2 nuovi treni il sabato e 6 nuovi treni nei festivi sulla FL7 Roma Termini – Latina/Formia

 1 nuovo treno il sabato e 2 nuovi treni nei festivi sulla FL8 Roma Termini – Nettuno

Per un totale di 19.700 posti a sedere in più.

Inoltre una coppia di Roma-Civitavecchia continuerà la sua corsa fino a Grosseto e alcuni treni della FL5 Roma – Civitavecchia avranno più posti a sedere.

Attivo dal primo giugno un nuovo link, il Magicsplash link, che collegherà la stazione di Valmontone con il parco acquatico.

Nuova promozione per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) con i treni del Regionale questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20% fino al 29 settembre. Sempre disponibile Italia in Tour, nelle versioni 3 o 5 giorni, per creare il proprio tour alla scoperta dei meravigliosi paesaggi italiani.

Frecciarossa, sempre più collegamenti

Il collegamento business per eccellenza, il Milano-Roma, dispone di 100 Frecciarossa al giorno, 9 dei quali collegano le due città in meno di 3 ore.

Con il nuovo orario estivo raddoppiano anche i posti offerti nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore richiesta grazie al Frecciarossa 1000 in doppia composizione.

Sono 16 le Frecce giornaliere tra Roma e Reggio Calabria e fino a 13 i collegamenti quotidiani, con Frecciarossa e Frecciargento, tra Roma e Puglia.

Le Frecce raggiungeranno le più belle destinazioni marittime, di montagna e città d’arte, con fermate e corse aggiuntive dedicate all’estate: Latisana – Lignano Sabbiadoro, Riccione, Maratea, Scalea, Sapri, Pisciotta – Palinuro, Vallo della Lucania, Agropoli e Orbetello. Cinque nuove località del Cilento raggiungibili con FrecciaLink: Acciaroli, Pioppi, Casal Velino Marina, San Marco di Castellabate e Santa Maria di Castellabate. A questi si aggiungono anche Piombino, Cecina, Sorrento, Vieste e Peschici.

Anche la costa adriatica sarà raggiunta nel fine settimana da due nuovi Frecciargento Roma – Ravenna che fermeranno anche a Terni, Spoleto, Foligno, Falconara Marittima, Pesaro, Riccione, Rimini

Per chi, invece, preferisce la montagna saranno disponibili 10 Frecciarossa al giorno da Roma per Trento e Bolzano e con FrecciaLink – il servizio realizzato con autobus dedicati in connessione con le Frecce – le più belle località di montagna delle Alpi saranno ancora più vicine: Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Cortina d’Ampezzo, Cadore, Madonna di Campiglio, Pinzolo, Courmayeur e Aosta.

A completare l’offerta i FrecciaLink diretti alle città d’arte quali Matera, Assisi, Perugia, Potenza e Pompei.

Offerta arricchita per chi viaggia con Intercity.

Più collegamenti diretti anche per Intercity che permetterà di arrivare presso le località di montagna come San Candido e Bolzano, ma anche luoghi di mare come San Benedetto del Tronto e Tropea.

Nuovi itinerari per Treni Turistici Italiani

Dopo la stagione invernale torna sui binari anche l’Espresso Cadore che viaggerà invece di notte, dal 25 giugno al 31 agosto con collegamenti diretti da Roma per Cortina d’Ampezzo e le montagne del Cadore.

Più collegamenti con i porti e biglietti acquistabili in un’unica soluzione

Tra le novità di quest’anno la partnership tra Grimaldi Lines e Regionale di Trenitalia, che permetterà di arrivare in treno a Civitavecchia e da lì partire in nave per Olbia, Cagliari e Porto Torres con un unico biglietto, “treno+traghetto”, acquistabile direttamente sui canali di acquistoTrenitalia.

Programmi di loyalty sempre più ricchi

L’offerta di Trenitalia non si limita alle soluzioni di viaggio, ma propone anche programmi di fedeltà dedicati ai propri clienti, come CartaFRECCIA che con i suoi oltre 10 milioni di soci è il primo loyalty nel settore dei trasporti in Italia in termini di numerosità, e X-GO, il programma riservato ai passeggeri del Regionale e Intercity, premiato come “Prodotto dell’Anno” per la categoria Servizi Consumer Engagement. A questi, da quest’anno si è aggiunto il programma MilleMiglia. Inoltre, per offrire la massima comodità ai propri viaggiatori già a partire dalle stazioni, Frecciarossa rinnoverà la FRECCIALounge presente a Milano Centrale e aprirà nuovi FRECCIAPoint nelle stazioni italiane.

Trenitalia, azienda pet friendly e sempre più conveniente

La società capofila del Polo Passeggeri si conferma attenta alle esigenze di tutti e offre vantaggi anche agli amici a quattro zampe. Per tutto il periodo estivo – dal 1° giugno al 15 settembre – cani, gatti e altri animali domestici, sia di piccole che di grandi dimensioni, potranno salire a bordo delle Frecce e degli Intercity gratuitamente. Sui treni del Regionale, gli animali di piccola taglia possono sempre viaggiare gratis a bordo di un trasportino. Gli appassionati delle due ruote, invece, potranno trasportare le proprie bici gratuitamente sugli Intercity nel mese di maggio e tutto l’anno sui treni di Ferrovie del Sud Est. Viaggiare con Trenitalia in estate sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni tipo di passeggero. Frecce, Intercity e Regionale di Trenitalia offrono agevolazioni per famiglie, bambini, giovani under 30, per gli over 60 per chi viaggia in due, ma anche in gruppo. Promozioni anche per i turisti internazionali che potranno acquistare fino a 10 viaggi sulle Frecce, FrecciaLink, Intercity giorno e notte ed Eurocity Italia-Svizzera (nelle tratte interne al territorio italiano) a partire da 139 euro. Sconti fino al 50% per chi viaggia con FS Treni Turistici Italiani.