Musica, applausi e grande partecipazione per il concerto organizzato dall’associazione “Dell’Amore”

Ladispoli, la Ferrosa incanta gli ospiti della residenza Elisabella –

Ladispoli – Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, come anticipato nei giorni scorsi, la banda musicale “La Ferrosa” di Ladispoli ha regalato momenti di gioia e spensieratezza agli ospiti della residenza Elisabella, protagonisti di un evento all’insegna della musica e della condivisione.

Il gruppo musicale, forte della presenza dei suoi giovani componenti – tutti presenti per l’occasione – accompagnati dal supporto dei musicisti più esperti della formazione, ha proposto una coinvolgente scaletta di brani ritmati che ha saputo conquistare il pubblico presente.

Ad accogliere con entusiasmo la banda sono stati il dottor Rosario Sasso, presidente dell’associazione “Dell’Amore”, promotrice dell’iniziativa, insieme al presidente della Ferrosa Alessandro Gennaretti e al maestro Sergio Cozzi, guide della storica formazione musicale cittadina.

I musicisti si sono esibiti in un ambiente caldo e accogliente, caratterizzato da un’ottima acustica che ha consentito alla banda di esprimersi al meglio. A rendere ancora più speciale l’atmosfera è stato il continuo battere delle mani a tempo degli spettatori, partecipi e coinvolti durante tutta l’esibizione.

L’evento si è concluso tra sorrisi, abbracci e le immancabili foto di rito, lasciando nei presenti il ricordo di una serata piacevole e ricca di emozioni.