Le fiamme si sono sviluppate nell’area a ridosso dello scalo romano. Disagi alla viabilità e timori per la qualità dell’aria, mentre sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine

Fiumicino, incendio vicino all’aeroporto: nube di fumo nero visibile in tutta Roma –

Una densa colonna di fumo nero ha avvolto nel corso della mattinata la zona di Fiumicino, nei pressi dell’aeroporto Leonardo da Vinci, attirando l’attenzione di residenti e automobilisti in diversi quartieri della Capitale. L’incendio, visibile anche a chilometri di distanza, ha generato momenti di preoccupazione soprattutto nelle aree limitrofe allo scalo aeroportuale.

Secondo le prime informazioni, le fiamme si sarebbero sviluppate in una zona periferica vicina alla Roma-Fiumicino, producendo una nube scura che il vento ha spinto verso alcuni quartieri della città. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco insieme alle forze dell’ordine per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti e disagi temporanei, mentre molti cittadini hanno condiviso sui social immagini del fumo nero che si alzava sopra l’orizzonte romano. Al momento non risultano feriti, ma le autorità stanno monitorando la situazione anche sotto il profilo ambientale e della qualità dell’aria.

Le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. Nelle prossime ore potrebbero essere effettuati ulteriori sopralluoghi tecnici per accertare l’origine del rogo e valutare eventuali danni alle infrastrutture circostanti.