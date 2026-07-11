Il sindaco Alessio Manuelli illustrerà il programma delle iniziative estive insieme all’Amministrazione comunale. Appuntamento il 13 luglio alle ore 17 presso il Palazzo del Municipio

Santa Marinella presenta il cartellone dell’Estate 2026: lunedì la conferenza stampa in Municipio –

Sarà presentato ufficialmente lunedì 13 luglio il programma degli eventi e delle iniziative che animeranno l’estate 2026 a Santa Marinella. L’appuntamento è fissato per le ore 17 presso il Palazzo del Municipio, in via Cicerone 25, dove si terrà la conferenza stampa organizzata dall’Amministrazione comunale.

A illustrare il cartellone estivo sarà il sindaco, dott. Alessio Manuelli, affiancato dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale. Nel corso dell’incontro verranno presentati gli appuntamenti culturali, musicali, ricreativi e di intrattenimento previsti nei prossimi mesi, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e offrire un ricco calendario di iniziative rivolte a cittadini e turisti.

La conferenza stampa rappresenterà anche l’occasione per conoscere nel dettaglio le manifestazioni che caratterizzeranno la stagione estiva e le strategie messe in campo dal Comune per promuovere Santa Marinella come meta di riferimento del litorale laziale.

L’invito è rivolto agli organi di informazione, chiamati a partecipare all’incontro per seguire la presentazione del calendario estivo e raccogliere gli interventi del sindaco e degli amministratori comunali.