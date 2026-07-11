Domenica 12 luglio, all’anfiteatro della Villa Romana, esperti e studiosi racconteranno il valore storico e culturale dell’acquisizione che restituisce allo Stato uno dei più importanti cicli pittorici della civiltà etrusca

Gli affreschi della Tomba François tornano allo Stato: a Marina di San Nicola un convegno sul grande recupero del patrimonio etrusco –

MARINA DI SAN NICOLA – Un’importante pagina della tutela del patrimonio culturale italiano sarà al centro del convegno in programma domenica 12 luglio, alle ore 21.30, presso l’anfiteatro della Villa Romana di Marina di San Nicola. L’incontro sarà dedicato alla recente acquisizione da parte dello Stato degli affreschi della celebre Tomba François di Vulci, considerati tra i più significativi capolavori della pittura etrusca.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Fu-Turo APS, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli e del Consorzio Marina di San Nicola, e offrirà al pubblico un’occasione di approfondimento su un’operazione di straordinario rilievo storico, archeologico e culturale.

L’acquisizione degli affreschi è stata ufficializzata dal Ministero della Cultura lo scorso 29 maggio, grazie al lavoro della Direzione Generale Musei e del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Un risultato di grande valore che riporta nel patrimonio dello Stato un complesso di opere fondamentale per la conoscenza della civiltà etrusca e della sua produzione artistica.

Ad approfondire i diversi aspetti della vicenda saranno Fabrizio Porcaroli, storico medievista e archeologo, Egidio Raimondi, architetto, e Massimo Rossi Ruben, generale già comandante del Gruppo Tutela Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza. I relatori illustreranno il contesto storico della Tomba François, il significato dell’operazione di recupero e le prospettive che questa acquisizione apre per la valorizzazione del patrimonio archeologico nazionale.

L’appuntamento rappresenta un momento di riflessione su uno dei più importanti recuperi degli ultimi anni nel campo della tutela dei beni culturali e conferma l’impegno di Fu-Turo APS, dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ladispoli e del Consorzio Marina di San Nicola nella promozione della storia, dell’archeologia e dell’identità culturale del territorio, attraverso iniziative capaci di avvicinare cittadini e appassionati alle grandi vicende del patrimonio italiano.