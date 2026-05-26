Raduno di auto d’epoca in via dei Fiordalisi: l’associazione guidata da Pasquale Carbone e Fabio Ricca protagonista della serata dedicata ai motori storici

I Volanti Storici Ladispoli protagonisti il 13 giugno alla Festa del Sacro Cuore –

Ladispoli si prepara ad accogliere una serata all’insegna della tradizione e dei motori d’epoca con l’evento organizzato da “I Volanti Storici Ladispoli” in occasione della Festa della Parrocchia Sacro Cuore. L’appuntamento è fissato per il 13 giugno 2026 alle ore 19 in via dei Fiordalisi.

La manifestazione, aperta a tutte le auto storiche, vedrà la partecipazione di appassionati e collezionisti del territorio. L’associazione, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca, continua così a promuovere la cultura delle vetture d’epoca e momenti di aggregazione per cittadini e famiglie.