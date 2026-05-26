Il giovane corridore del Team Coratti brilla sulle strade bianche toscane e chiude al quinto posto nella prestigiosa Challenge Eroica Juniores Internazionale

Cerveteri protagonista all’Eroica: Lorenzo Ferraro conquista la maglia bianca nella prima giornata –

Ottimo risultato per il giovane atleta di Cerveteri Lorenzo Ferraro, protagonista nella prima giornata della Challenge Eroica Juniores, prestigiosa competizione internazionale andata in scena sabato 23 maggio lungo le suggestive e impegnative strade bianche della Toscana, tra l’Amiata, le colline minerarie e tratti sterrati particolarmente selettivi.

Ferraro si è messo in evidenza nella prima edizione della Tuscany Cycling Academy Juniores Internazionale, gara con partenza da Santa Fiora e arrivo a Chiusdino dopo 113 chilometri e 1.890 metri di dislivello.

La corsa si è decisa grazie a una lunga fuga a tre, mentre alle loro spalle si sono susseguiti numerosi tentativi di rientro. In questo scenario Lorenzo Ferraro ha saputo interpretare al meglio la gara, trovando il momento giusto per inserirsi tra i protagonisti e conquistando un brillante quinto posto assoluto, risultato di grande valore anche alla luce della forte presenza internazionale nei primi dieci classificati.

A coronare la prestazione del corridore del Team Coratti è arrivato anche il prestigioso riconoscimento della maglia bianca di miglior giovane, consegnata dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Dino Salvoldi.

La vittoria è andata a Santiago Daniel Garcia Moreno dell’A.R. Monex Pro Cycling Team, che ha completato i 112,3 chilometri in 2h54’03”, alla media di 38,713 km/h. Sul podio anche Andrea Tarallo del Team Vangi Tommasini Il Pirata e Ricardo Garcia Santiago dell’A.R. Monex Cycling Pro Team.

Questa la top ten della corsa: