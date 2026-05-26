Il giovane corridore del Team Coratti brilla sulle strade bianche toscane e chiude al quinto posto nella prestigiosa Challenge Eroica Juniores Internazionale
Cerveteri protagonista all’Eroica: Lorenzo Ferraro conquista la maglia bianca nella prima giornata –
Ottimo risultato per il giovane atleta di Cerveteri Lorenzo Ferraro, protagonista nella prima giornata della Challenge Eroica Juniores, prestigiosa competizione internazionale andata in scena sabato 23 maggio lungo le suggestive e impegnative strade bianche della Toscana, tra l’Amiata, le colline minerarie e tratti sterrati particolarmente selettivi.
Ferraro si è messo in evidenza nella prima edizione della Tuscany Cycling Academy Juniores Internazionale, gara con partenza da Santa Fiora e arrivo a Chiusdino dopo 113 chilometri e 1.890 metri di dislivello.
La corsa si è decisa grazie a una lunga fuga a tre, mentre alle loro spalle si sono susseguiti numerosi tentativi di rientro. In questo scenario Lorenzo Ferraro ha saputo interpretare al meglio la gara, trovando il momento giusto per inserirsi tra i protagonisti e conquistando un brillante quinto posto assoluto, risultato di grande valore anche alla luce della forte presenza internazionale nei primi dieci classificati.
A coronare la prestazione del corridore del Team Coratti è arrivato anche il prestigioso riconoscimento della maglia bianca di miglior giovane, consegnata dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Dino Salvoldi.
La vittoria è andata a Santiago Daniel Garcia Moreno dell’A.R. Monex Pro Cycling Team, che ha completato i 112,3 chilometri in 2h54’03”, alla media di 38,713 km/h. Sul podio anche Andrea Tarallo del Team Vangi Tommasini Il Pirata e Ricardo Garcia Santiago dell’A.R. Monex Cycling Pro Team.
Questa la top ten della corsa:
- Santiago Daniel Garcia Moreno (A.R. Monex Pro Cycling Team)
- Andrea Tarallo (Team Vangi Tommasini Il Pirata)
- Ricardo Garcia Santiago (A.R. Monex Cycling Pro Team)
- David Brandon Fedrizzi (Rappresentativa Alto Adige Südtirol)
- Lorenzo Ferraro (Team Coratti)
- Luca Lupsa (Nazionale Slovenia)
- Francesco Bettinelli (Pedale Casalese Armofer)
- Edoardo Orengo (S.C. Romanese)
- Federico Gargiulo (CPS Professional Team)
- Tristan Sanlaville (Academy U19 Région Sud)