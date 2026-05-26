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Cerveteri protagonista all’Eroica: Lorenzo Ferraro conquista la maglia bianca nella prima giornata

26 Maggio 2026





Il giovane corridore del Team Coratti brilla sulle strade bianche toscane e chiude al quinto posto nella prestigiosa Challenge Eroica Juniores Internazionale

Cerveteri protagonista all’Eroica: Lorenzo Ferraro conquista la maglia bianca nella prima giornata –

Ottimo risultato per il giovane atleta di Cerveteri Lorenzo Ferraro, protagonista nella prima giornata della Challenge Eroica Juniores, prestigiosa competizione internazionale andata in scena sabato 23 maggio lungo le suggestive e impegnative strade bianche della Toscana, tra l’Amiata, le colline minerarie e tratti sterrati particolarmente selettivi.

Ferraro si è messo in evidenza nella prima edizione della Tuscany Cycling Academy Juniores Internazionale, gara con partenza da Santa Fiora e arrivo a Chiusdino dopo 113 chilometri e 1.890 metri di dislivello.

La corsa si è decisa grazie a una lunga fuga a tre, mentre alle loro spalle si sono susseguiti numerosi tentativi di rientro. In questo scenario Lorenzo Ferraro ha saputo interpretare al meglio la gara, trovando il momento giusto per inserirsi tra i protagonisti e conquistando un brillante quinto posto assoluto, risultato di grande valore anche alla luce della forte presenza internazionale nei primi dieci classificati.

A coronare la prestazione del corridore del Team Coratti è arrivato anche il prestigioso riconoscimento della maglia bianca di miglior giovane, consegnata dal Commissario Tecnico della Nazionale italiana Dino Salvoldi.

La vittoria è andata a Santiago Daniel Garcia Moreno dell’A.R. Monex Pro Cycling Team, che ha completato i 112,3 chilometri in 2h54’03”, alla media di 38,713 km/h. Sul podio anche Andrea Tarallo del Team Vangi Tommasini Il Pirata e Ricardo Garcia Santiago dell’A.R. Monex Cycling Pro Team.

Questa la top ten della corsa:

  1. Santiago Daniel Garcia Moreno (A.R. Monex Pro Cycling Team)
  2. Andrea Tarallo (Team Vangi Tommasini Il Pirata)
  3. Ricardo Garcia Santiago (A.R. Monex Cycling Pro Team)
  4. David Brandon Fedrizzi (Rappresentativa Alto Adige Südtirol)
  5. Lorenzo Ferraro (Team Coratti)
  6. Luca Lupsa (Nazionale Slovenia)
  7. Francesco Bettinelli (Pedale Casalese Armofer)
  8. Edoardo Orengo (S.C. Romanese)
  9. Federico Gargiulo (CPS Professional Team)
  10. Tristan Sanlaville (Academy U19 Région Sud)