Santa Marinella: corso di formazione organizzato dalla Polizia Locale e da Flora-

“Infortunistica stradale e prova pratica”, è il titolo del Corso di Formazione che si è tenuto venerdì scorso presso Villa Lissona a Santa Marinella, organizzato dalla Polizia Locale e da Flora, la società che si occupa del ripristino stradale a seguito di incidenti sul territorio comunale.

Presenti oltre un centinaio di agenti e rappresentanti dei Comandi di Polizia locale della regione ed in particolare di tutti i Comuni della provincia di Roma e di Viterbo. “Il nostro Comando di Polizia Locale si è fatto promotore di un’interessantissima giornata formativa dedicata a tutte le Polizie del territorio, con cui vi è stretta

collaborazione e scambio proficuo di esperienze e conoscenze.

In particolare l’incontro è stato finalizzato all’aggiornamento delle competenze nell’ambito dell’attività che quotidianamente gli agenti sono chiamati a svolgere, offrendo un quadro il più esaustivo possibile sulle novità introdotte dalla legge Cartabia (D.Lgs. n. 150/2022). Ringrazio la società Flora che si è occupata dell’organizzazione della giornata e con cui collaboriamo da tempo”, ha affermato il sindaco Avv. Pietro Tidei, che ha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale, insieme al segretario generale Dott. Stefano Schirmenti.

Il corso ha affrontato temi come l’infortunistica stradale, il rilievo di sinistri, le denunce in caso di omicidi stradali, i rilievi in caso di feriti con lesioni gravi e la procedura da seguire a seguito della riforma Cartabia, che ha apportato modifiche sostanziali sul codice di procedura penale.

“Siamo molto soddisfatti per la presenza di tanti rappresentanti delle Polizie Locali della nostra regione, che hanno accolto l’invito a questo importante momento di formazione e aggiornamento, diventato anche occasione di confronto. L’argomento trattato è stato la “riforma Cartabia” (D.lgs. 150/2022), entrata in vigore lo scorso

30 dicembre 2022 che riguarda giustizia penale e sistema sanzionatorio”, ha affermato la Comandante kety Marinageli, che con il Cav. Dott. Nicola Slavato della Flora, ha presieduto il corso.