Paolacci visita il Vinitaly: “Cerveteri rappresentata solo da due cantine”

Paolacci visita il Vinitaly. ” Cerveteri presente soltanto con 2 cantine, l’agricoltura del territorio non è incoraggiata a voltare pagina se le iniziative dell’amministrazione saranno quelle di limitarsi a dire solo parole”

( VERONA) – Al Vinitaly , dove fino a qualche anno fa vi partecipavano cinque aziende vinicole di Cerveteri, nel padiglione Lazio ve ne sono due . Il consigliere di opposizione, Gianluca Paolacci, per il secondo anno ha fatto visita all’evento rimanendo amareggiato dall’assenza delle cantine ceretane. ” Sono venuto a Verona per una gita di piacere, per ammirare il mondo enologico, ma vedere il nostro territorio rappresentato da due cantine , mi fa male al cuore, anche in virtù dell’assenza della cantina – iconica , quella di Cerveteri . ha detto Paolacci- Non è possibile che questa amministrazione, al governo da 15 anni, abbia soltanto fatto propaganda, accusando i predecessori di aver demolito l’agricoltura. Loro hanno fatto di peggio: l’hanno sepolta, dimostrando insensibilità verso un settore, quello del vino, che fino a venti anni fa produceva importanti ricavi per centinaia di famiglie. Le politiche dell’attuale amministrazione sono chiare, e sono quelle di fare consulte e incontri per scopi elettorali e non per obiettivi di crescita e valorizzazione- commenta Paolacci – Il Vinitaly dove dovremmo esserci alla stregua di Tarquinia, non è altro che l’ennesima sconfitta della nostra amata agricoltura”