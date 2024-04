“Abbiamo presentato una interrogazione per conoscere i motivi per cui da 4 mesi la municipalizzata sia senza Direttore Generale”

“La maggioranza dell’amministrazione Gubetti – scrive Insieme per Cerveteri in una nota stampa – sembra scricchiolare fortemente a meno di due anni dalle elezioni. Stando a quanto riportato da un quotidiano locale “sembrerebbe che alcune forze che compongono la maggioranza siano pervase da un mal di pancia contro la gestione amministrativa del sindaco Elena Gubetti” e stando sempre alla ricostruzione della stampa “ci sono poi scenari fantasiosi che indicherebbero un grande burattinaio dietro queste presunte insoddisfazioni, un manovratore che starebbe contando i mesi per poter tornare in scena attivamente a Cerveteri. Anche in chiave elettorale”.

Insieme per Cerveteri: “La maggioranza scricchiola”

“A dire il vero – si legge nella nota – a noi non sembra tutto così fantasioso, le voci di mal di pancia interni si susseguono da tempo e, infatti, molti componenti della maggioranza, presi singolarmente, sono molto critici con l’operato del Sindaco Gubetti. Poi, però, sembrano accettare tutto passivamente e votare e compatti in consiglio comunale, forse uniti da quel filo invisibile che li lega tra loro e alle poltrone”.

“Le tensioni ci sono e sono anche abbastanza evidenti: sarà forse questo mancato accordo uno dei motivi per cui non è stato ancora nominato il nuovo Direttore Generale della Multiservizi caerite? Forse sì o forse no: nel dubbio noi al riguardo abbiamo presentato un’interrogazione e aspettiamo una risposta sul perché da 4 mesi siamo senza Direttore Generale e se tutto ciò sia legittimo”.

Insieme per Cerveteri – Piergentili, Belardinelli, Pavin, Paolacci, Fondate