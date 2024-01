Il Serial Zozzone di Marina di Cerveteri

di Giovanni Zucconi

Nei film americani possiamo trovare dei serial killer. A Marina di Cerveteri, in Via Perusia, più modestamente, ogni mattina possiamo trovare tracce di un Serial Zozzone. Per chi percorre la mattina quella via per andare alla stazione, inevitabilmente, in prossimità dell’incrocio che porta al parcheggio, si troverà davanti, buttato nel centro della strada, un sacchetto di quelli della spesa pieno di immondizia. Questo tutti i giorni. E non è sempre lo stesso. Perché alla sera, ma anche prima, non c’è già più. Evidentemente qualcuno lo toglie dalla strada, se prima qualche macchina non ci passa sopra, spargendo dappertutto il contenuto.

Non è certo una notizia da prima pagina, ma è bene dare soddisfazione allo zozzone che ogni mattina, quasi fosse un rito, compie questo gesto da maniaco. Quasi a sfidare i suoi concittadini, e le autorità, a beccarlo in flagrante in quella via così trafficata. Perché potrebbe fare come fanno tutti gli zozzoni che si rispettano. Potrebbe gettare la sua immondizia in qualche luogo isolato, senza timore di essere visto. Magari cambiando zona ogni giorno. Ma lui no. Lui è il Serial Zozzone di Marina di Cerenova. E ama mettere la sua firma…