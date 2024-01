I ragazzi: “Abbiamo vinto in Portogallo e Svizzera qualificandoci per il torneo mondiale in America, ma per noi niente fondi dal Comune di Ladispoli”

Human Boyz: un crowdfunding per gareggiare in America –

Una coppia di ragazzi, campioni di Hip Hop, che si qualificano vice campioni del mondo in Portogallo e che al World of Dance in Svizzera ottengono diritto di partecipare alla finale che si terrà in America.

Dovrebbe essere un’occasione di lustro per la loro città, ma il Comune non ha fondi e non gli riconosce la possibilità di accedere a quelli sportivi: “Abbiamo chiesto al nostro comune se potessero darci una mano con dei fondi a disposizione per giovani nel mondo dello sport e rappresentare una città ai mondiali ma, purtroppo, non ci è stato dato nessun tipo di aiuto”.

Così i due giovani, che già avevano partecipato alla manifestazione elvetica con i propri fondi, hanno deciso di cercare il denaro in un altro modo: tramite un crowdfunding.

Sostanzialmente una colletta online: “siamo riusciti a raggiungere una parte degli obiettivi per noi molto importanti, come aver partecipato a programmi televisivi, a tour teatrali, aver viaggiato in posti bellissimi conoscendo persone stupende con le quali, assieme alla passione e alla condivisione, siamo cresciuti moltissimo, vincendo gare internazionali e mondiali come il campionato di hip-hop in Portogallo dove ci siamo aggiudicati il posto di sub-campioni del mondo, il World of Dance in Svizzera tramite il quale ci siamo qualificati per le finali in America”.

“Essendo due ragazzi di 19 e 23 anni chiediamo a voi un appoggio poiché ad oggi è il metodo più efficace e utilizzato da tutti, sostenendoci in questo progetto creato da noi per poter partire e rappresentare Ladispoli in America!”, concludono i due.