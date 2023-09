Civitavecchia, allo Stendhal aperte le iscrizioni al corso “Hospitality e F&B Tourism” –

Civitavecchia, allo Stendhal aperte le iscrizioni al corso “Hospitality e F&B Tourism”

Allo Stendhal di Civitavecchia, di fronte ad un pubblico qualificato e a molti giovani, è stato presentato il corso organizzato dall’ ITS Turismo Academy di Roma finalizzato alla formazione di figure professionali richieste dalle imprese turistiche del territorio.

Il bando per partecipare alle selezioni si chiude i 16 ottobre e gli esami di ammissione si terranno il 23 ottobre a Civitavecchia Per i giovani e le imprese è un’occasione importante per favorire la crescita e lo sviluppo di servizi turistici di qualità. Nel percorso formativo, infatti, sono previsti laboratori di Sommelier e di Barman a cura della prestigiosa scuola di sommelier della FIS Hilton Roma Cavalieri, che rilasceranno certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionali.

Inoltre certificazioni linguistiche (Inglese e Spagnolo B2); competenza per l’utilizzo di software gestionali per alberghi e ristoranti; competenze e certificazioni di informatica e Digital Marketing.

“E’ un percorso formativo pensato e costruito per le esigenze di questo territorio e lo abbiamo voluto realizzare presso lo Stendhal proprio per dare una possibilità ai giovani del comprensorio di formarsi ed essere inseriti sia nel settore dell’accoglienza internazionale che nel settore della ristorazione e nel marketing per la valorizzazione del territorio.” spiega la professoressa Romano ideatrice dell’iniziativa.

La Dirigente Scolastica dello Stendhal professoressa Maria Federici ha accolto con entusiasmo il progetto già avviato dalla Preside Tinti, ora in pensione ma presente alla manifestazione e madrina del progetto “E’ una ricchezza per i nostri studenti e un valore aggiunto per la nostra scuola che offre a tutto il comprensorio una importante possibilità di formazione e di lavoro” ha affermato la Preside Federici.

“Alla fine del percorso formativo di 1000 ore suddiviso in 2 anni, è previsto uno stage di 800 ore finalizzato ad un contratto di lavoro: il 90% degli studenti dell’ITS Turismo Academy ottengono un contratto di lavoro durante o alla fine dello stage.” Ha concluso la dottoressa Giulia Delle Fratte, Direttore della Fondazione ITS Turismo Academy di Roma, invitando gli studenti a iscriversi.”

Sono solo 25 posti, i corso è completamente gratuito, ci sarà quindi una selezione per l’accesso, non perdete questa occasione. Per scaricare il bando e approfondire ogni informazione visitate il nostro sito https://www.itsturismoroma.it/corso-hospitality-e-fb-tourism/”