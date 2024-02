Tolfa, antichi mestieri: grande successo per il corso “Capagno Tolfetano” –

Recupero e valorizzazione della tradizione nel riportare gli Antichi mestieri di Tolfa in cattedra. Un ambizioso progetto ideato dal direttivo dell’Aps “La Rocca- Centro Anziani” di Tolfa con Presidente Daniela Cedrani. L’Arte dell’intreccio ha trovato grande successo, per il secondo anno consecutivo, con da subito già 20 iscritti.

Il Corso ha libero accesso nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.00 ed il sabato dalle ore 10.30 presso il Centro in Piazza Vittorio Veneto n°12 a Tolfa ed è riservato a tutti ed è adatto per ogni fascia d’età.

Lo scopo è quello, non solo di far conoscere un antico mestiere che in passato veniva esercitato nelle botteghe tolfetane, ma anche un modo per avvicinare i giovani nell’imparare un’antica lavorazione tradizionale del proprio paese e non perderne memoria. Infatti a Tolfa è presente il salice conosciuto in zona in dialetto come “sarcio”. I rametti di salice raccolti in inverno, venivano e vengono adoperati in agricoltura per legare i vigneti, ma anche per costruire capagni (ceste) utili per tenere i prodotti della terra raccolti o usati durante la raccolta dei funghi selvatici.

Le prime due lezioni, tenutesi al Centro lunedì 29 e mercoledì 31 gennaio, hanno visto come mastri dell’antica arte: Orlando Copponi ed Egidio Verdirosi.

Docenti dell’Istituto comprensivo di Tolfa in pensione, nonché tolfetani da sempre molto attivi in diverse associazioni culturali del paese, ma anche grandi sportivi. Orlando infatti, divenne Campione Provinciale Decathlon Gara 110 ostacoli, portando Tolfa sul podio nel 1957. Mentre Egidio si dedicò per tantissimi anni come Tecnico dell’allora U.S Pallavolo, oggi Tolfa Volley Asd. Insieme al presidente Romano Cerroni e tutto il gruppo tecnico, la Pallavolo di Tolfa passò dalla Serie D raggiungendo la C2 regionale e nel 1985 la squadra femminile venne promossa in C1 con tecnico Egidio. Due Tolfetani doc che hanno dato tanto per Tolfa e tutt’ora dedicano il loro sapere prezioso.

Ricordiamo che le iscrizioni al Corso pratico per imparare a realizzare il tradizionale “Capagno Tolfetano” sono ancora aperte, il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle 18.30 presso il Centro in Piazza Vittorio Veneto n.12. – Comune di Tolfa.