Crisi politica, i Comitati Uniti per la Tutela del Territorio di Cerveteri: “La città merita rispetto”     

“Una crisi o un commissariamento sarebbe una iattura e non gioverebbe di certo alla causa dei Cittadini”

“Il Paese richiede rispetto, prudenza, coerenza e spirito costruttivo. Soprattutto critiche fondate e concrete. Sono in ballo gli interessi generali dei cittadini, gli unici meritevoli della nostra attenzione e mobilitazione. Dopo il consiglio comunale dello scorso giovedì 16 maggio 2024, non sono ancora emersi i motivi che hanno determinato questa “misteriosa” crisi tra le forze della maggioranza e motivato la scelta dell'”APPOGGIO ESTERNO” ad essa dei consiglieri di Cerveteri Democratica e della maggior parte dei consiglieri di Governo Civico. Abbiamo partecipato compatti e preoccupati all’ultimo consiglio comunale, ricevendo come premio di partecipazione ed attaccamento alle sorti del Paese, le indegna critiche da parte di alcuni degli oratori che hanno fatto le scelte, non motivate, di attuale appoggio esterno.

Il Comune di Cerveteri si è dotato tra i primi nel Lazio di un piano-regolamento sulle antenne , votato in Consiglio alla UNANIMITA’ CHE INTENDIAMO DIFENDERE CON OGNI MEZZO. Siamo assolutamente INDIPENDENTI, ma una crisi o un commissariamento sarebbe una iattura e non gioverebbe di certo alla causa dei Cittadini, che a via dei Prati, o al Sorbo o altrove, attendono una soluzione al problema antenne fuori piano. Auspichiamo, visto atteggiamento e motivazioni apprezzabili, sia da parte della Opposizione che del Sindaco e degli esponenti di maggioranza effettivi, una Unità di intenti per il sommo interesse di Cerveteri, che ripetiamo meritare il rispetto di tutti. Sono sacrosante le proposte critiche, ma debbono essere alla luce del sole e motivate, almeno non vi sia una “vergogna” nel difendere interessi forse particolari nel nome dei “soliti giochetti” che Cerveteri deve superare. Lo auspichiamo da INDIPENDENTI SEMPRE, consci del nostro ruolo. Guai a chi tocca il Nostro Sacro Territorio,la sua integrità,splendore,il suo ecosistema e vero benessere per Tutti Noi”.

Comitati Uniti per la Tutela del Territorio di Cerveteri