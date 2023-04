Il comando della Polizia locale pronto a mettere a disposizione dei cittadini l’intero corpo di agenti che verrà rafforzato dall’ausilio di numerosi poliziotti in servizio

Tarquinia: sicurezza per la fiera e linea dura contro l’abusivismo –

Un importante spiegamento di forze verrà messo in campo per la Fiera di Tarquinia Lido quest’anno per garantire la sicurezza di tutti.

Il comando della Polizia Locale è infatti pronto per mettere a disposizione dei cittadini l’intero corpo di agenti che, con l’occasione, verrà rafforzato dall’ausilio di numerosi poliziotti in servizio presso la zona, richiesti e provenienti dai comandi di Polizia Locale limitrofi e da altri Enti, così da poter contare sulla presenza contemporanea di numerose squadre per garantire una copertura completa, sia di tutta l’area fieristica del lido, sia del centro cittadino di Tarquinia, entrambe interessate da un’importante ondata di pubblico proveniente da tutto il centro Italia.

Il servizio di sicurezza verrà così garantito all’evento fieristico proprio grazie a questo spiegamento di polizia, unitamente alla collaborazione di altre forze dell’ordine. Si attuerà anche un servizio mirato di controllo delle soste irregolari tanto nell’area del lido, quanto nel centro cittadino. Per questo il legame tra lo spazio fieristico e Tarquinia città verrà anche rafforzato da un sistema di navette che collegherà i numerosi parcheggi del centro, messi ad integrazione con quelli del litorale che, in occasione della fiera, avranno un costo forfettario giornaliero.

Le squadre di agenti avranno anche il compito di assicurare la fluidità della circolazione delle vetture e la viabilità stradale perché il flusso del traffico risulti sempre scorrevole ed agevole per tutti.

Tarquinia: sicurezza per la fiera e linea dura contro l’abusivismo

Anche il controllo verso il rispetto delle norme commerciali sarà prioritario, per osteggiare qualsiasi tipo di manifestazione di forme di commercio fatte senza titolo e senza autorizzazione, garantendo e tutelando così tutti gli esercenti e tutti gli espositori regolari che parteciperanno alla fiera. Proprio contro il commercio irregolare la linea sarà dura: verranno applicate tutte le normative vigenti contro l’abusivismo rafforzandole, se necessario, anche con le nuove ipotesi di violazioni e contestazioni previsti dal regolamento comunale.

L’Amministrazione Comunale dichiara: “puntiamo molto ad assicurare il rispetto delle norme commerciali e la sicurezza per tutti, pubblico e titolari degli stand da una parte ed alla sinergia che si creerà tra Fiera di Tarquinia Lido ed il centro storico cittadino. Per questo si chiede a tutta la cittadinanza ed a tutti gli esercenti commerciali la massima collaborazione per garantire il rispetto delle normative vigenti”.