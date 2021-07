Santa Severa, weekend al Castello: 9 e 10 luglio Gaia in concerto e stund up comedy con U.G.O. –

Nella stagione estiva 2021, dal 2 Luglio all’11 Settembre, il Castello di Santa Severa (RM), proprietà della Regione Lazio gestito dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella, ospiterà la prima edizione di WEEKEND AL CASTELLO: la rassegna di eventi, concerti, spettacoli teatrali e di danza, stand up comedy, incontri di letteratura e poesia, yoga, astrologia, laboratori artistici e circo per bambini, ideata e organizzata dall’Ass. Culturale ZIP_Zone.

Gli 11 weekend estivi della finestra temporale dal 2 Luglio all’11 Settembre 2021, offriranno al pubblico 22 appuntamenti artistici, connessi dal fil rouge della qualità e dell’originalità dei contenuti. La rassegna, strutturata per attrarre un pubblico inclusivo, ampio e diversificato per interessi ed età, proporrà sia eventi ad ingresso libero che a pagamento, dal prezzo contenuto ed accessibile.

Una rassegna artistica che nasce dall’urgenza di ritrovare quei momenti di condivisione e di ottimismo, quel senso di comunità che ormai da troppo tempo va disperdendosi. L’Associazione ZIP_Zone – promotrice attiva di un dialogo inclusivo ed interculturale tra Artisti, Istituzioni e Cittadini – aggiudicataria del bando indetto da LAZIOcrea per l’affidamento del servizio di organizzazione di eventi dal vivo presso il Complesso Monumentale del Castello di Santa Severa nelle giornate del venerdì e del sabato dal 2 luglio 2021 all’11 settembre 2021, intende alimentare quel bisogno attraverso l’incontro tra il pubblico e gli artisti, in un’esperienza culturale unica, attrattiva e multidisciplinare che trasformerà il Castello di Santa Severa in un punto di riferimento per persone di ogni età per l’intera estate 2021.

Il palinsesto artistico di WEEKEND AL CASTELLO alternerà quindi momenti musicali, performativi e creativi, a incontri letterari, di poesia e di riflessione, in sintonia con il principio che l’Arte, in tutte le sue declinazioni, sia il più potente catalizzatore di emozioni e il più utile strumento di coesione sociale.

Tra gli ospiti più attesi degli eventi serali in programma: la cantautrice NADA si esibirà, Sabato 3 Luglio, nella performance musicale “Nada Duo” dedicata ai suoi brani più iconici come il successo di Sanremo ‘69 “Ma Che Freddo Fa”, seguita, Sabato 10 Luglio, dalla giovanissima GAIA, vincitrice del talent Amici e amatissima dai più giovani per i suoi brani dal sound reggaeton come l’ultimissimo “Boca”, in featuring con il rapper Sean Paul.

Il 17 Luglio la rassegna ospiterà i due giovani cantautori EMMA NOLDE, artista poco più che ventenne molto seguita sulle piattaforme streaming con il suo primo album “Toccaterra”, e WRONGONYOU, vincitore del premio della critica Mia Martini per la sezione nuove proposte di Sanremo 2021 con il brano “Lezioni di Volo”. Sabato 14 Agosto, il palco del Castello ospiterà invece l’imperdibile performance “La Musica è Pericolosa”, a cura del grande MAESTRO NICOLA PIOVANI.

Tra gli appuntamenti teatrali da non perdere: Venerdì 6 Agosto andrà in scena al Castello di Santa Severa, “Barzellette”, lo spettacolo scritto e interpretato dall’attore e drammaturgo romano ASCANIO CELESTINI. Venerdì 23 Luglio e Venerdì 20 Agosto, sarà invece il turno di FRANCESCO DE CARLO con “Pensieri Stupendi” e il monologo “Rodrigo Live” di LUCA RAVENNA, due tra i più conosciuti artisti italiani di stand up comedy.

Il 9 Luglio l’imperdibile comedy show dell’attrice e speaker radiofonica BETTA CIANCHINI “U.G.O. on the Road” e Sabato 24 Luglio l’omaggio a Gabriella Ferri “Sono Partita di Sera” a cura dell’attrice, cantante e ballerina VALENTINA DE GIOVANNI. Il 13 Agosto sarà la serata dedicata alla danza con lo spettacolo “Juliette” a cura della coreografa LOREDANA PARRELLA e Venerdì 27 Agosto la serata dedicata ai bambini con “Posidonia”, lo spettacolo teatrale di narrazione animata a cura della Compagnia TEATRO DI CARTA.

Tra le altre performance: Sabato 21 Agosto “Vive La Vie” dell’eclettico quartetto di musicisti dal repertorio onirico e retrò LE CARDAMOMÒ, seguiti Sabato 28 Agosto dal concerto “Solo Live” del cantautore romano THE NIRO. Il 4 Settembre sarà la volta del “Concerto a Cuor Leggero 2021” di RICCARDO SINIGALLIA e Sabato 7 Agosto della serata orchestra dedicata ai più piccoli “DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ” e molti altri titoli ed artisti.

Oltre ai concerti e agli spettacoli citati, la rassegna coinvolgerà il pubblico con molte attività preserali: happening musicali, giocolerie, pièce teatrali, installazioni artistiche, cabaret, lezioni di yoga, incontri letterari e workshop esperienziali dedicati ad adulti e bambini.

Il Castello di Santa Severa offrirà eventi culturali per l’intera estate 2021 e diverrà un luogo di ripartenza in sicurezza, uno spazio dove poter ascoltare, rilassarsi e divertirsi. I weekend promossi da Zip_Zone, dedicati all’Arte, alla Musica, al Teatro e al Gioco, contribuiranno a lasciarsi alle spalle le difficoltà affrontate in questi mesi e a vivere momenti indimenticabili, in un luogo protetto e aperto a tutti.

Ogni weekend sarà inoltre allestita un’area ristoro sostenibile ed ecologica all’interno della Spianata dei Signori: un luogo semplice e speciale dove poter consumare un aperitivo, bere una birra artigianale o godersi una buona pizza ascoltando musica dal vivo, ma anche un comodo salottino all’aperto dove ritagliarsi dei momenti di pausa e di relax, mentre i propri figli partecipano a laboratori creativi ed eventi a loro dedicati. Uno spazio accogliente ed inclusivo, adatto a persone di ogni età, dove poter incontrare gli amici o consumare una cena veloce e di qualità a prezzi accessibili.

I biglietti per accedere agli eventi in cartellone sono acquistabili:

Alla biglietteria del Castello tutti i giorni negli orari di apertura e nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00

In prevendita e in modalità online sul sito:

https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Gli acquisti sul sito potranno essere effettuati tramite varie modalità di pagamento (inclusa SisalPay)

Per ulteriori informazioni:

Contattare l’organizzazione al numero 06 04 06

Inviare un email a [email protected]

A seguire il programma completo di WEEKEND AL CASTELLO 2021:

Elenco Attività Serali

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00

Ven 2 Luglio SCOMODO BENG!BAND + I VAZZANIKKI Brass Band + Concerto GRATIS Sab 3 Luglio “NADA DUO” Concerto di musica leggera di Nada Malanima 10 euro + prevendita Ven 9 Luglio “U.G.O. ON THE ROAD” Comedy show a cura di Betta Cianchini 5 euro + prevendita Sab 10 Luglio GAIA “Finalmente in Tour” Concerto 15 euro + prevendita Ven 16 Luglio “SWING NIGHT” concerto e lezioni di danza swing a cura di Corrado Sabato 8 euro + prevendita Sab 17 Luglio “Sono Io” concerto di WRONGONYOU + “Toccaterra Tour Estivo” concerto di EMMA NOLDE Concerti di musica leggera 10 euro + prevendita Ven 23 Luglio “PENSIERI STUPENDI” Stand-up comedy di e con Francesco De Carlo 10 euro + prevendita Sab 24 Luglio “SONO PARTITA DI SERA” Omaggio a Gabriella Ferri

Spettacolo Teatrale a cura di e con Valentina De Giovanni, regia di C. Piccioni 8 euro + prevendita Ven 30 Luglio “BIG BABOL CIRCUS” Magie Comiche, giocolerie, clownerie e bolle di sapone a cura di Daniele Antonini 5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni) Sab 31 Luglio “HOP HOP – Spettacolo di Circo di strada” Spettacolo di Equilibrismo e Magia a cura di Andrea Farnetani 5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni) Ven 6 Agosto “BARZELLETTE” Spettacolo Teatrale di e con Ascanio Celestini 10 euro + prevendita Sab 7 Agosto DISNEY ORCHESTRA IN JAZZ Serata Orchestra, Rivisitazione Musica Disney 5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni) Ven 13 Agosto “JULIETTE” Spettacolo Danza a cura di Loredana Parrella 8 euro + prevendita Sab 14 Agosto “LA MUSICA È PERICOLOSA” Spettacolo Musicale a cura del Maestro Nicola Piovani 23 euro + prevendita Ven 20 Agosto “RODRIGO LIVE” Stand-up Comedy di e con Luca Ravenna 10 euro + prevendita Sab 21 Agosto “VIVE LA VIE” Spettacolo Musicale a cura di Le Cardamomò 5 euro + prevendita

Ven 27 Agosto “POSIDONIA” Spettacolo Teatrale di Narrazione Animata a cura di Teatro di Carta 5 euro + prevendita (gratis fino ai 3 anni) Sab 28 Agosto THE NIRO “Solo Live” Concerto 5 euro + prevendita Ven 3 Settembre “E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE” Spettacolo Teatrale Musicale con Giorgio Colangeli 10 euro + prevendita Sab 4 Settembre RICCARDO SINIGALLIA “Concerto a Cuor Leggero 2021” Concerto di musica leggera di Riccardo Sinigallia 10 euro + prevendita Ven 10 Sett SPAGHETTI UNPLUGGED “La Fine dell’Estate” Staffetta Corale di Cantautorato Italiano della nuova scena musicale 5 euro + prevendita Sab 11 Sett SPAGHETTI UNPLUGGED “La Fine dell’Estate” Staffetta Corale di Cantautorato Italiano della nuova scena musicale 5 euro + prevendita

Elenco Attività Preserali

Ven 2- Sab 3 Luglio “CARTONI ANIMALI” Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco Sab 3 Luglio LEZIONI DI YOGA Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori Ven 9 Luglio DJ-SET Dj-Set a cura di Delphi Ven 16 Luglio DJ-SET Dj-Set a cura di Dj Stile Ven 16 Luglio LEZIONI DI YOGA Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori Sab 17 Luglio LEZIONI DI YOGA Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori Ven 23 Luglio DJ-SET Dj-Set a cura di Delphi Sab 24 Luglio MIGUEL JIMENEZ DIAZ Happening musicale con il trombettista jazz cubano Sab 24 Luglio “CARTONI ANIMALI” Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco Sab 24 Luglio LEZIONI DI YOGA Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori Ven 30 Luglio DJ-SET Dj-Set a cura di Dj Stile Ven 30 Luglio “MUOVERE IL CASTELLO” Workshop Esperenziali di movimento creativo a cura di Elena Tsili Ven 30 Luglio DANIELE ANTONINI Magie comiche, giocolerie, clownerie Ven 30 Luglio “LABORATORIO DI TEATRO PER ADOLESCENTI” Laboratorio di Teatro a cura di Emile Valadier Sab 31 Luglio “LABORATORIO DI TEATRO PER ADOLESCENTI” Laboratorio di Teatro a cura di Emile Valadier Ven 6 Agosto FABIANA GUARCINI Cabaret Astrologico Sab 7 Agosto TALK LETTERARIO “Lo capisce pure un bambino” Presentazione del libro di M. Zecca, voce narrante: E. Mallaby Sab 7 Agosto LEZIONI DI YOGA Lezioni di Yoga per adulti e bambini presso la Spianata dei Signori Ven 13 Agosto MIGUEL JIMENEZ DIAZ Happening musicale con il trombettista jazz cubano Sab 14 Agosto “CARTONI ANIMALI” Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco Ven 27 Agosto “MISE EN ESPACE” COMPAGNIA SCATOLA FOLLE Rappresentazione Pièce Teatrale a cura di “Scatola Folle” Ven 3 Settembre “IL CARO ESTINTO” COMPAGNIA SCATOLA FOLLE Rappresentazione Pièce Teatrale a cura di “Scatola Folle” Sab 4 Sett “CARTONI ANIMALI” Installazione pittorica per bambini e Laboratorio giochi Antichi a cura di Officine Perfareungioco Luglio/Agosto LUISA BELLI Attività di Meditazione al Castello

Tutte le attività, serali e preserali, saranno organizzate nel rispetto e compatibilmente con le misure del piano di sicurezza anti-Covid e le relative ed eventuali disposizioni sul coprifuoco in vigore nel periodo della rassegna.

LINK

Facebook: www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

Instagram: www.instagram.com/zip_zone_roma