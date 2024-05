Manziana: mostra “C’era due volte il Barone Lamberto ovvero I misteri dell’isola di San Giulio” a cura di Pino Boero

Arriva a Manziana la mostra “C’era due volte il Barone Lamberto ovvero I misteri dell’isola di San Giulio” a cura di Pino Boero

Manziana, 16/05/2024

Prosegue il progetto “In cielo e in terra. Manziana legge”, finanziato dal Centro per il libro e la lettura e, dopo i laboratori, le letture e le attività di formazione, il 17 maggio aprirà al pubblico la Mostra “C’era due volte il Barone Lamberto ovvero I misteri dell’isola di San Giulio” del Parco Della Fantasia Gianni Rodari di Omegna (VB), paese natale dello scrittore, stabilendo così un rapporto tra i suoi luoghi dell’infanzia e Manziana, paese da lui scelto e amato.

La mostra, curata dal Prof. Pino Boero, riconosciuto come uno dei massimi esperti dell’attività di Rodari, è stata ideata in occasione del centenario della nascita dello scrittore (1920-2020) e dedicata al suo ultimo romanzo.

Gianni Rodari, nonostante avesse lasciato Omegna ancora bambino dopo la prematura morte del padre, aveva mantenuto con la città un rapporto vivo, intessuto di amicizie e ricordi. A testimonianza di ciò, il suo ultimo romanzo, C’era due volte il barone Lamberto ovvero I misteri dell’isola di San Giulio (1978) è ambientato sul Lago d’Orta, e rappresenta un “ritorno”, vivace e amorevole ad un tempo, ai luoghi dell’infanzia.

La mostra inoltre valorizza anche gli illustratori di C’era due volte il barone Lamberto, che in periodi diversi ne hanno letto e interpretato le pagine: dalla stessa figlia di Gianni, Paola (1982), a Federico Maggioni (1992), da Bruno Munari (1993) a Francesco Altan (1996), da Javier Zabala (2019) all’amico Mauro Maulini ideatore delle strutture del Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna.

La mostra è composta da roll up che, dopo aver presentato la figura di Rodari, affrontano le diverse sequenze narrative attraverso la riproduzione delle illustrazioni.

Inoltre l’esposizione è arricchita da altro materiale di proprietà del Comune di Manziana: edizioni delle opere di Rodari tradotte nelle più svariate lingue, numeri del “Corrierino dei piccoli” contenenti i suoi racconti, pannelli di approfondimento e altro ancora.

La mostra, sita in piazza Firenze n°7 – Manziana, sarà visitabile dal 17 maggio al 5 giugno 2024: l’ingresso è gratuito e si può effettuare rivolgendosi alla Biblioteca Comunale negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì ore 9-13; lunedì e giovedì anche ore 15-18).