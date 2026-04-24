In discussione bilancio, regolamenti e sviluppo urbanistico della città

Consiglio comunale convocato il 28 aprile a Ladispoli –

Il presidente del Consiglio comunale di Ladispoli, Carmelo Augello, ha informato la cittadinanza che è stata convocata la riunione della massima assise civica in sessione ordinaria di prima convocazione per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 18:00 e, in seconda convocazione, alle ore 18:30. L’incontro si terrà presso la sede municipale di piazza Giovanni Falcone.

L’ordine del giorno prevede diversi punti di rilievo per la vita amministrativa e lo sviluppo della città. In apertura sarà affrontata la surroga di un consigliere comunale dimissionario con la conseguente convalida del subentrante.

A seguire, l’aula sarà chiamata a esprimersi sulle modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, già approvato nel 2017 e aggiornato negli anni successivi, con una nuova proposta di revisione.

Tra i temi centrali figura anche l’approvazione del rendiconto della gestione per l’anno 2025, documento fondamentale per verificare lo stato delle finanze comunali. Collegata a questo punto è la variazione al bilancio di previsione e al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028, in base alle normative vigenti.

Spazio inoltre alla definizione agevolata delle entrate comunali, prevista dalla recente normativa nazionale, con l’approvazione del relativo regolamento che potrebbe incidere sui rapporti tra amministrazione e contribuenti.

Infine, particolare attenzione sarà dedicata al tema urbanistico con l’esame del piano particolareggiato per un insediamento produttivo, commerciale e residenziale in via Aurelia km 37,700, oggetto di adeguamento e revisione secondo le disposizioni ambientali e urbanistiche vigenti.

Una seduta densa di contenuti, dunque, che toccherà aspetti amministrativi, economici e di pianificazione del territorio, confermandosi un momento importante per il futuro della città.