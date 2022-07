Ladispoli, Moretti: “Le piante del progetto Arbolia sono seguite come da programma”

“Spesso viene da domandarsi se l’attività politica di alcuni consiglieri sia più mirata a ricavarsi visibilità personale piuttosto che indirizzata al bene della Città. In questi giorni un ex sindaco ed una recente candidata sindaco, hanno presentato un’interrogazione dichiarando che le piante del progetto Arbolia sono state abbandonate. Ovviamente nulla di più falso e soprattutto le risposte che chiedono potrebbero averle già avute se solo avessero letto gli atti della convenzione pubblicati sul sito del Comune. Insomma, due esponenti politici del loro calibro hanno deciso di iniziare il nuovo mandato consiliare dando prova di non sapere come esercitarlo”.

Così Filippo Moretti in una nota replica ai consiglieri Marongiu e Paliotta.

“Ma visto che ci siamo facciamo chiarezza – aggiunge – su come si è arrivati a questa importante iniziativa ambientale e come questa si svilupperà. Il progetto Arbolia è diffuso in tutta Italia ed è sostenuto economicamente da SNAM e da Cassa Depositi e Prestiti attraverso sponsor privati; può accedervi gratuitamente qualsiasi comune. La condizione è che si abbia la necessità di riqualificare un’area di almeno 2 ettari e si accetti la sponsorizzazione, che in questo caso è di oltre 67.000euro. In queste condizioni il comune non sostiene altra spesa se non quella di consegnare il terreno preparato per la piantumazione”.

“Il nostro comune è stato tra i primissimi in Italia ad ottenere la sponsorizzazione e per l’iniziativa è stato scelto un terreno che negli anni passati era anche stato oggetto di degrado. L’amministrazione ha partecipato alla redazione del progetto proponendo un impianto che riprendesse le caratteristiche vegetative del bosco di Palo. Le piante sono state messe a dimora nei primi giorni di marzo 2022 e da allora seguite da una impresa agroforestale incaricata da Arbolia che ha provveduto ad irrigazioni periodiche e ad uno sfalcio. Il comune, quando necessario, è intervenuto a supporto rendendo disponili i mezzi per il trasporto dell’acqua. In quest’ultimo periodo maggiormente siccitoso, la società è stata più volte sollecitata ad intensificare le irrigazioni per garantire la massima sopravvivenza delle piante, sempre dando la disponibilità a collaborare nonostante il periodo elettorale nel quale decadono gli incarichi amministrativi. Certo è che le difficili condizioni ambientali di queste settimane richiedono maggiore cura per l’impianto ma anche altrettanto vero che l’area di imboschimento è stata progettata con una densità di piantumazione elevata affinchè sia garantita la sopravvivenza delle piante che effettivamente dovranno costituire il nuovo parco urbano”.

“Da ultimo si deve considerare che alla fine dell’estate la soc. Arbolia provvederà al reimpianto di quelle essenze che non hanno attecchito. Inutile dire che tutte queste informazioni, per chi ha veramente a cuore l’ambiente, si potevano trovare con facilità, soprattutto se si è consigliere comunale, o magari chiedere al sottoscritto che ha curato l’iniziativa. Ma capisco che un’interrogazione, pubblicata sui social prima ancora di avere una risposta, permetta di fare un po’ di “sana” polemica politica. Da parte mia – conclude – posso infine rilevare che non si ha memoria di iniziative come questa messe in campo dalle passate amministrazioni “ambientaliste” di sinistra, che pure hanno a lungo governato la Città”.