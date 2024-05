Alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli una sfida che vale un’intera stagione

Domenica il play-out salvezza tra Cerveteri e Tarquinia, il Sindaco Gubetti carica i verdazzurri –

“Quella di domenica sarà una partita importantissima per il Città di Cerveteri. In quello che possiamo definire un vero e proprio ‘derby-Unesco’, i nostri ragazzi sfideranno il Tarquinia: in palio c’è la salvezza e il mantenimento della categoria. Una gara difficile ma che sono certa che i nostri ragazzi affronteranno con grinta e attaccamento alla maglia e alla città. L’invito a tutta la cittadinanza, è quello di andare a gremire le tribune e a sostenere, sempre nel pieno rispetto dei sani valori dello sport, la squadra”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, nel presentare il play-out salvezza che si terrà domenica 12 maggio alle ore 11:00 al Campo Enrico Galli di Cerveteri.

“Un incontro che vale una stagione intera – ha detto il Sindaco Gubetti – il Presidente Andrea Lupi sin dal suo insediamento ha svolto un grandissimo lavoro per lo sport e per il calcio di Cerveteri. Una conferma tangibile arriva dai settori giovanili, con l’Under 19 che ha stravinto il campionato di categoria. Domenica la squadra ha bisogno del sostegno della città. In caso di vittoria, o di pareggio, la prima squadra del Cerveteri rimarrà in Promozione. Forza Cerveteri!”.

L’ingresso alla partita prevede il pagamento di un biglietto di 5 euro. Omaggio invece, per chi andrà al campo con sciarpa e colori verdazzurri.