I cervi anche pareggiando sono salvi e in panchina si alza il coro: “Forza Vecchio Cuore Verde Azzurro”

Vigilia di spareggio, il Cerveteri è chiamato a vincere o a pareggiare per garantirsi la permanenza in Promozione. Domenica alle 11.00 in uno stadio Enrico Galli gremito, la squadra di Caputo nel post campionato affronta il Tarquinia, squadra da prendere con le molle. La squadra cerite non perde in casa dal 10 dicembre e con Caputo in panchina non ha mai perso di fronte ai suoi tifosi. Il fortino del Galli anche domani sarà rafforzato dal calore verde azzurro, che non mancherà di far sentire il proprio apporto. In caso di parità , al termine dei novanta minuti, si andrà ai supplementari, dopo i quali se il punteggio rimarrà lo stesso, sarà salva la squadra migliore classificata. Il Cerveteri, quindi , ha due risultati su tre.

Fa.No.