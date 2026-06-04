Roma Club Vecchie Teste Ladispoli: il 17 giugno al Ristorante Columbia la grande festa di fine stagione giallorossa

Una serata per celebrare il ritorno della Roma in Champions League dopo sette anni, i successi della Roma Femminile e il 25° anniversario dello storico Scudetto del 2001. Prenotazioni aperte il 6 e il 13 giugno presso Emporio Roma

di Marco Di Marzio

Una stagione da ricordare, ricca di emozioni e soddisfazioni per il popolo giallorosso, merita una festa all’altezza. Per questo il Roma Club Vecchie Teste Ladispoli organizza la tradizionale Cena di Fine Stagione, in programma martedì 17 giugno presso il Ristorante Columbia, un appuntamento dedicato a soci, tifosi e simpatizzanti romanisti del territorio.

La serata rappresenterà un momento di incontro e condivisione per celebrare insieme i risultati ottenuti dalle squadre giallorosse e per rafforzare quello spirito di appartenenza che da sempre caratterizza il club ladispolano.

Tra i motivi di soddisfazione della stagione appena conclusa spicca il ritorno della Roma maschile in UEFA Champions League dopo sette anni di assenza, un traguardo importante che riporta i colori giallorossi tra le grandi protagoniste del calcio europeo e che è stato accolto con entusiasmo da tutta la tifoseria.

Importanti successi sono arrivati anche dal settore femminile. La Roma Femminile ha confermato il proprio ruolo di eccellenza nel panorama nazionale conquistando il terzo Scudetto della sua storia e aggiudicandosi anche la Coppa Italia, completando una stagione straordinaria che ha regalato ulteriori motivi di orgoglio ai sostenitori romanisti.

L’evento sarà inoltre impreziosito dalle celebrazioni per il 25° anniversario dell’ultimo Scudetto conquistato dall’AS Roma nella stagione 2000-2001, una ricorrenza particolarmente sentita che continua a occupare un posto speciale nel cuore di milioni di tifosi.

La cena sarà soprattutto un’occasione per ritrovarsi, condividere ricordi, commentare le emozioni vissute durante l’anno e guardare con fiducia alla nuova stagione sportiva. Nel corso della serata saranno infatti fornite le prime indicazioni sulle attività del club e sulle modalità di rinnovo del tesseramento in vista della stagione calcistica 2026/2027.

Il menu prevede bruschetta al pomodoro, supplì e una pizza a scelta tra margherita, marinara, Napoli, funghi, capricciosa, margherita con würstel oppure focaccia con prosciutto. Saranno inoltre inclusi acqua, Coca-Cola e una birra ogni due persone. Il costo della partecipazione è di 25 euro a persona.

Le adesioni saranno raccolte presso Emporio Roma, in Via Palermo 78 a Ladispoli, con un acconto di 10 euro da versare al momento della prenotazione. Le giornate dedicate alla raccolta delle prenotazioni sono sabato 6 giugno dalle ore 10 alle 13 e sabato 13 giugno dalle ore 18 alle 19.

Il Roma Club Vecchie Teste Ladispoli invita tutti i tifosi giallorossi a partecipare a una serata che si preannuncia ricca di emozioni, amicizia e passione romanista, nel segno dei successi del presente e dei ricordi indelebili della storia della Roma.

Per informazioni e prenotazioni:

EMPORIO ROMA

Via Palermo 78 – Ladispoli

Acconto prenotazione: 10 euro

Cena di fine stagione: 17 giugno – Ristorante Columbia