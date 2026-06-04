Allarme a Torre Flavia: il granchio blu minaccia l’equilibrio dell’oasi costiera

La Palude di Torre Flavia, area protetta sul litorale di Ladispoli, sta affrontando una progressiva e preoccupante colonizzazione da parte del granchio blu, una specie aliena invasiva ormai stabilmente insediata nel nostro Paese. Quella che inizialmente sembrava una presenza sporadica si è trasformata in una diffusione strutturata che rischia di compromettere seriamente la biodiversità locale.

Il fenomeno presenta dinamiche complesse sia sotto il profilo ecologico che per l’interazione con l’uomo:

Minaccia alla biodiversità: La voracità del crostaceo mette a rischio gli equilibri naturali della riserva, impattando direttamente sulle specie autoctone che popolano le acque salmastre.

La voracità del crostaceo mette a rischio gli equilibri naturali della riserva, impattando direttamente sulle specie autoctone che popolano le acque salmastre. Adattabilità e spostamenti: Gli esemplari non si limitano più a frequentare lo stagno, ma si muovono dinamicamente lungo i fondali e la battigia, spostandosi verso il mare aperto.

Gli esemplari non si limitano più a frequentare lo stagno, ma si muovono dinamicamente lungo i fondali e la battigia, spostandosi verso il mare aperto. Contatto con il pubblico: La presenza dei granchi a ridosso della riva attira costantemente l’attenzione di bagnanti e visitatori, in particolare dei bambini, richiedendo una maggiore attenzione.

La situazione è costantemente monitorata dagli operatori ambientali. L’evoluzione del fenomeno a Torre Flavia si inserisce in un quadro critico che coinvolge numerose zone costiere italiane, rendendo sempre più urgenti valutazioni scientifiche e strategie mirate per il contenimento di questa specie.