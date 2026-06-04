Regione Lazio, emesso un bando di oltre 27 milioni per strade, scuole, piazze e infrastrutture dei Comuni

Nuove risorse per strade, scuole, piazze e infrastrutture pubbliche dei Comuni del Lazio. La Regione Lazio ha aperto infatti un nuovo bando per il finanziamento di opere pubbliche strategiche nel triennio 2026-2028. Le risorse complessive messe a disposizione superano i 27 milioni di euro. Si tratta di contributi a fondo perduto destinati a interventi legati alla sicurezza, alla rigenerazione urbana, alla mobilità e al miglioramento dei servizi pubblici locali. L’avviso è rivolto alle amministrazioni comunali del Lazio, con esclusione di Roma Capitale e dei Municipi, e dei Comuni di Viterbo, Frosinone, Latina e Rieti. Ogni Comune potrà presentare una sola domanda di finanziamento. Il contributo previsto varia da un minimo di 50mila euro a un massimo di 500mila euro per ciascun intervento.

I due principali ambiti finanziabili sono le infrastrutture pubbliche e sociali, la viabilità e la mobilità. Nel dettaglio, potranno essere sostenuti interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade, realizzazione di marciapiedi, parcheggi e piste ciclabili, riqualificazione di piazze e spazi pubblici. Il bando riguarda anche opere su edifici scolastici, impianti sportivi, strutture culturali e sociali.

Una quota rilevante delle risorse sarà destinata ai piccoli centri. Il 60 per cento dei fondi, infatti, andrà ai territori con popolazione inferiore a 5mila abitanti. Il restante 40 per cento sarà riservato ai Comuni con popolazione superiore a questa soglia. Secondo l’Assessore regionale al Bilancio e alla Programmazione economica, Giancarlo Righini, l’obiettivo del bando è quello di sostenere opere capaci di rispondere alle esigenze delle comunità locali. Con particolare attenzione alle realtà che dispongono di minori risorse finanziarie e tecniche.