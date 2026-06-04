Il primo cittadino: “Confermo che l’opera è stata definanziata”

La realizzazione della rotatoria resta ferma al palo dopo il definanziamento dell’opera. A confermarlo è stata la sindaca Gubetti, che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale nel tentativo di salvaguardare un intervento ritenuto fondamentale per il territorio.

«Confermo che l’opera è stata definanziata», ha dichiarato il primo cittadino, spiegando come il Comune abbia continuato a sollecitare sia la Regione sia il Ministero affinché il progetto non venisse accantonato. «Abbiamo continuato a bussare a tutte le porte perché si tratta di un’opera infrastrutturale fondamentale per il nostro territorio e per la sicurezza stradale. Sono stata personalmente più volte in Regione e al Ministero», ha sottolineato.

La sindaca è intervenuta anche per replicare alle dichiarazioni del consigliere Galli, chiarendo che al momento non esistono certezze riguardo a un possibile rifinanziamento dell’intervento attraverso il nuovo Piano Economico Finanziario (Pef), attualmente all’esame del Ministero delle Infrastrutture.

«Non so perché il consigliere faccia affermazioni prive di fondamento visto che ad oggi nessuno sa se nel nuovo Pef l’opera sarà rifinanziata o meno», ha affermato Gubetti. «Ho aggiornamenti costanti e posso confermare che al Ministero conoscono l’importanza dell’intervento, ma finché non sarà definito il piano degli investimenti futuri tutto resta congelato».

Nonostante l’incertezza, la sindaca ha espresso l’auspicio che il progetto possa essere reinserito tra le opere finanziate e che la rotatoria venga realizzata nel più breve tempo possibile, considerata la sua rilevanza per la viabilità e la sicurezza della zona.