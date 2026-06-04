Pagliuca è del Cerveteri, l’attaccante su di giri: “Voglio segnare contro il Ladispoli e regalare tante gioie a questi tifosi straordinari” 

Manuel Pagliuca è il primo acquisto del Cerveteri. Per il giovane attaccante è un ritorno, avendo indossato la maglia cerite nel 2019 in Promozione e successivamente in Eccellenza nel 2021. E’ cresciuto nelle giovanili di Lazio e Salernitana, indossando la maglia del Ladispoli in serie D.

Nato a Roma, vive a Cerveteri da bambino, il suo sogno è di giocare con la maglia della sua città.

“Sono contento, sposo il progetto con entusiasmo. Prometto impegno e lavoro, non mi tiro indietro davanti alle sconfitte, darò tutto per questa maglia. Conosco bene i miei compagni, mi hanno accolto con tanto calore. Ai tifosi? Non voglio promettere chissà quanti goal, spero di farne tanti, uno ce l’ho in mente, nel derby con il Ladispoli. So quanto sia importante per i cerveterani vincere contro i cugini”.