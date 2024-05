Santa Marinella, Tidei: “Stop al consumo smodato di acqua potabile”

Il Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, emana l’ordinanza per limitare il consumo smodato di acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto in vista della stagione estiva

E’ stata firmata ieri dal Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei, l’ordinanza per limitare l’uso e il consumo smodato dell’acqua potabile proveniente dal pubblico acquedotto, su invito dello stesso gestore del Servizio idrico Integrato, Acea Ato 2. Come ogni anno, nell’imminenza dell’estate e per cercare di fronteggiare la scarsità idrica della stagione calda, si raccomanda di utilizzare l’acqua che esce dai nostri rubinetti per i soli scopi potabili ed igienico sanitari.

Allo stesso tempo nell’ordinanza è stabilito l’assoluto divieto di utilizzo dell’acqua per usi diversi quali:

l’innaffiamento di orti e giardini,

il riempimento di piscine private,

il lavaggio di auto, di cicli e di motocicli

“Con l’aumento dei consumi nella stagione estiva, che coincide con l’aumento delle temperature e lo scarso livello di piovosità, dobbiamo tutti contribuire cercando di non sprecare l’acqua potabile, così da garantire a tutta la popolazione la necessaria disponibilità idrica per gli usi igienici e potabili. Raccomando quindi a cittadini e turisti di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito nell’ordinanza. Sono convinto che la cittadinanza sarà sensibile e scrupolosa nel dimostrare l’attenzione richiesta”, ha dichiarato il sindaco Tidei.

Nell’ ordinanza numero 15 del 10 maggio 2024, il Sindaco incarica il gestore del Servizio Idrico Integrato Soc. Acea Ato 2, a porre in essere tutte le attività utili al recupero delle risorse idropotabili, al fine di contenere il più possibile eventuale disagio per i cittadini. Si legge inoltre, nell’ordinanza sindacale,che Acea Ato 2 provvederà ad installare, ove necessario, limitatori di portata tarati in relazione alla disponibilità idrica esistente dei territori comunali, in particolare nelle zone rurali ad alta probabilità di utilizzo irriguo.

A chiunque viola le disposizioni sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.