Valcanneto, inizia la preadesione al “Progetto Sicurezza”

Il Comitato di Zona di Valcanneto comunica l’inizio della preadesione al “Progetto Sicurezza” con lo scopo di garantire una vigilanza privata sul territorio

Prosegue con determinazione il “Progetto Sicurezza” messo in atto dai cittadini di Valcanneto per garantire una vigilanza privata sul territorio. In seguito a quanto discusso durante l’Assemblea Cittadina dell’8 maggio 2024, il Comitato di Zona di Valcanneto comunica che sarà possibile effettuare la preadesione al “Progetto Sicurezza Valcanneto” e ricevere informazioni presso la sede del Comitato, situata in Via A. Scarlatti 2/b. Una volta raccolte le pre-adesioni e raggiunto un numero sufficiente, si procederà con la valutazione della situazione e la determinazione del costo effettivo del servizio per ciascun partecipante. Successivamente, si avvierà la fase di stipula dei contratti individuali con l’Istituto di Vigilanza, sempre presso la sede del Comitato di Zona.

Di seguito giorni ed orari:

Venerdì 10/5 h. 10 – 12

Sabato 11/5 h. 10 -12

Lunedì 13/5 h. 17 -19

Giovedì 16/5 h. 17 – 19

Venerdì 17/5 h. 10 – 12

Molte sono sate le domande dei cittadini riguardnti questo nuovo progetto di sicurezza privata, c’è chi aderisce pienamente all’iniziativa e chi sostiene che sia solo uno spreco di soldi. Inoltre, molti si chiedono come verranno disciplinati i contratti e cosa accadrebbe se qualcuno volesse ritirarsi o aggiungersi in un secondo momento. Il Comitato di Zona di Valcanneto ha comunicato con un post social, che la parte amministrativa è ovviamente quella più delicata e che stanno cercando di prevedere il maggior numero possibile di ipotesi. Saranno previsti dei contratti individuali e il servizio partirà contemporaneamente per tutti, con scadenza fissata alla stessa data. È previsto un periodo di prova iniziale di sei mesi, seguito da rinnovi annuali. Nel caso di situazioni di morosità, il servizio sarà mantenuto inalterato e il costo pro-capite non subirà variazioni. Queste sono solo alcune delle ipotesi previste, ma il Comitato di Valcanneto fa sapere saranno organizzate giornate dedicate proprio per spiegare al meglio tutti i dettagli e per avere un confronto diretto e utile con i cittadini.