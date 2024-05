Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, ha parlato del bilancio e degli investimenti fatti per la città ai microfoni di Centro Mare Radio

Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, ha parlato del bilancio e degli investimenti fatti per la città ai microfoni di Centro Mare Radio. Un totale di 7 milioni di euro, l’ultima variazione di bilancio approvata il 2 maggio in consiglio comunale, è stata distribuita in diversi settori dell’amministrazione cittadina. Grando ha evidenziato il successo nell’approvare il bilancio senza proroghe, concentrandosi su tre principali ambiti: sociale, riqualificazione urbana e turismo.

Nel settore sociale, definito una priorità, sono stati risolti bisogni riguardanti l’assistenza sociale, con particolare attenzione a minori, assistenza agli anziani a domicilio e nelle RSA e assistenza scolastica. Successivamente, una volta soddisfatte le richieste in ambito delle politiche sociali, sono stati investiti fondi per migliorare le condizioni di vivibilità e decoro urbano con interventi come la riqualificazione del Basket via Firenze e del relativo parco, la creazione di postazioni fitness e del campo da calcetto. Sono state inoltre eseguite opere di riqualificazione del parco urbano e dell’ex scuola in via Boietto, condivise con la maggioranza e precedute da incontri con funzionari e rappresentanti della stessa.

Per quanto riguarda il turismo e la cultura sportiva, sono state investite risorse significative, finanziati eventi, spettacoli, concerti e manifestazioni durante tutto l’anno, al fine di aumentare la visibilità di Ladispoli e attrarre turisti. Tra gli eventi più attesi, Grando ha citato il Summer Fest del 2-4 agosto, che ospiterà Russell Crowe in una delle serate, oltre alle manifestazioni delle Frecce Tricolori e al concerto di Capodanno.

Inoltre, sono state previste già ulteriori investimenti di 5 milioni di euro per il periodo 2024-2025, con fondi destinati a progetti di riqualificazione di strade e marciapiedi. Si prevede di redigere un piano e avviare i lavori di rifacimento, oltre all’adozione di un piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi inizieranno dalle strade del centro città per poi estendersi gradualmente in tutta la città, compresi gli interventi nelle strade di campagna, con particolare attenzione a Monteroni.

Nel prossimo futuro anche inaugurazione del cinema, costruzione del porto turistico e costruzione del tratto di lungomare adiacente a Via Tirrenia. Verranno inoltre risolte alcune criticità riguardanti le piste ciclabili che lasciano poco spazio alle macchine di circolare. Nel tratto di Via Roma e Via Venezia, in particolare, verranno apportate modifiche per lasciare più spazio alla carreggiata.