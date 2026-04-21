Cerveteri: una vittoria che riaccende passione ed entusiasmo

Domenica la trasferta con il Duepigreco, poi la super sfida al Galli contro il Palidoro

È stata una vittoria liberatoria quella del Cerveteri, che mette fine a un lungo digiuno casalingo che durava dalla sfida contro il Tolfa. Un successo che scaccia i fantasmi e ridà ossigeno all’ambiente, come confermato dalle parole del capitano Piano: “Abbiamo spezzato un tabù che ci stava tormentando nella mente. Eravamo consapevoli di aver sempre dato il massimo, ma domenica abbiamo dato un colpo decisivo alla crisi grazie ai nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato. Questa vittoria è per loro, che ogni domenica ci dimostrano amore e attaccamento”.

I Cervi sono ora attesi dalle ultime tre fatiche prima della conclusione del campionato. Il cammino dei verdeazzurri guidati da Matteo Olmi si preannuncia infuocato, a partire dalla prossima trasferta contro il Duepigreco, squadra alla ricerca disperata di punti per evitare la retrocessione diretta.

Subito dopo gli occhi saranno tutti puntati sul ritorno al Galli per la super sfida contro il Borgo Palidoro. Si prospetta una gara ad altissima tensione per la posta in palio, con gli ospiti che potrebbero festeggiare proprio in casa dei ceriti lo storico salto in Eccellenza. La vittoria di domenica ha riacceso la miccia: ora serve l’ultimo sforzo per chiudere in bellezza