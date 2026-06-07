Il celebre modello reso famoso dal film “…Più forte ragazzi!” è stato restaurato completamente. Un’altra perla della collezione di veicoli storici custodita dalla famiglia Ciampa

Volanti Storici Ladispoli: Fabio Ciampa racconta il Volkswagen Dune Buggy del 1972 della sua famiglia –

di Marco Di Marzio

Dopo aver raccontato ai lettori il suo amato Volkswagen T2 del 1978, torna protagonista la passione per i motori d’epoca di Fabio Ciampa, membro dell’associazione Volanti Storici Ladispoli, presieduta da Pasquale Carbone e Fabio Ricca.

Questa volta Fabio ci accompagna alla scoperta di un altro veicolo speciale, un Volkswagen Dune Buggy del 1972, appartenente alla sua famiglia e oggi di proprietà del nipote Stefano Ciampa.

«Era da tanto tempo che lo cercava – racconta Fabio – e alla fine è riuscito a trovarlo. Quando è arrivato era di un altro colore, ma è stato completamente restaurato sia nella carrozzeria che nella parte meccanica».

Il lavoro di recupero ha riportato la vettura al suo splendore originario. Sotto il cofano pulsa infatti un motore Volkswagen 1.6 benzina, simbolo di affidabilità e semplicità costruttiva, caratteristiche che hanno contribuito a rendere questi mezzi delle vere icone senza tempo.

Il Dune Buggy è rimasto nell’immaginario collettivo anche grazie al cinema. Molti appassionati ricordano infatti il celebre esemplare apparso nel film “…Più forte ragazzi!”, interpretato da Bud Spencer e Terence Hill, che contribuì a rendere questa vettura uno dei simboli degli anni Settanta.

Per Fabio Ciampa, però, non si tratta soltanto di un’automobile storica, ma di una passione che coinvolge tutta la famiglia. Oltre al Volkswagen T2 e al Dune Buggy, il gruppo familiare custodisce infatti numerosi veicoli d’epoca di grande fascino: una Ford Capri, un’Alfa Romeo GT Junior 1600, una Ford Escort, un’Alfa Romeo Duetto e una Mercedes-Benz 180 D del 1959, oltre ad altri mezzi che testimoniano un autentico amore per la storia dell’automobile.

Una passione che continua a crescere e che trova nell’associazione Volanti Storici Ladispoli un importante punto di riferimento per tutti coloro che credono nella conservazione e nella valorizzazione del patrimonio motoristico del passato, mantenendo vive storie, emozioni e ricordi che ancora oggi sanno far sognare intere generazioni.