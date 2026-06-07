A differenza di Ladispoli, dove più della metà dei proventi arriva dalle violazioni dei limiti di velocità, nel documento ministeriale relativo a Cerveteri questa voce è pari a zero

di Giovanni Zucconi

Cerveteri, nel 2025 quasi 485mila euro di multe sulle strade. Ma nessuna per eccesso di velocità

I bilanci annuali sulle multe comminate in un determinato Comune, non raccontano soltanto quanto incassa un’Amministrazione. Raccontano anche che rapporto c’è tra i suoi cittadini e le regole del Codice della strada. Per questo è interessante leggere il documento del Ministero dell’Interno relativo ai proventi delle sanzioni stradali elevate nel 2025 nel Comune di Cerveteri. Se vi ricordate, lo abbiamo già fatto anche per il Comune di Ladispoli. Potete leggere quell’articolo qui.

Il dato complessivo relativamente a tutte le multe elevate nel territorio del Comune di Cerveteri, nel 2025, è di 485.452,49 euro. È questa la somma indicata alla voce dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni al Codice della strada. Quasi mezzo milione di euro. Una cifra significativa. Ma molto lontana da quella registrata, nello stesso anno, nel Comune di Ladispoli. Dove i proventi complessivi delle multe stradali sono stati pari a 1.314.421,05 euro. La differenza è evidente. A Ladispoli le multe hanno prodotto quasi tre volte gli importi di Cerveteri. Ma il dato più interessante non è soltanto il totale. È la composizione di quel totale.

Nel caso di Ladispoli, infatti, più della metà dei proventi arrivava dalle multe per eccesso di velocità: 675.726,50 euro, pari al 51,40% del totale. A Cerveteri, invece, il quadro è completamente diverso. Nel documento ministeriale, alla voce relativa alle violazioni dei limiti massimi di velocità, l’importo indicato è zero. Zero euro per le sanzioni comminate dai propri organi di polizia stradale sulle strade di competenza. Zero euro per le quote relative a strade non di proprietà dell’ente. Nessuna multa elevata su strade comunali da organi di polizia stradale dipendenti da altri enti. Il totale dei proventi per multe elevate per violazioni dei limiti massimi di velocità, quindi, a Cerveteri è pari a zero.

È un dato che naturalmente dobbiamo leggere con prudenza, e prendere con le pinze. Non significa che a Cerveteri nessuno corra. Non significa che sulle strade del territorio non ci siano comportamenti pericolosi. Di questi, purtroppo, siamo testimoni ogni giorno. Non significa quindi, da solo, che il problema della velocità a Cerveteri non esista. Significa solo che, nel 2025, il Comune di Cerveteri non registra proventi da multe per eccesso di velocità.

Una differenza così netta tra i due Comuni può naturalmente dipendere anche da un elemento concreto e oggettivo: sul territorio di Ladispoli sono presenti ben quattro autovelox fissi sull’Aurelia. Che evidentemente incidono in modo rilevante sulla quantità di verbali per superamento dei limiti. Elevati, probabilmente nella maggior parte dei casi, a non residenti di Ladispoli.

Questo articolo non vuole naturalmente stilare una classifica. Non vuole e non può dire dove si guida meglio o dove si guida peggio. Ma è sempre importante pubblicare i numeri che descrivono il territorio. Che siano economici, di presenze turistiche o di sicurezza stradale. In questo caso servono a capire meglio cosa accade sulle nostre strade. E, possibilmente, a decidere dove e come intervenire.